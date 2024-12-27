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В Ярославской области несовершеннолетним не продадут бензин

Губернатор Евраев: в Ярославской области хотят запретить продажу бензина детям

В Ярославской области хотят ввести запрет на продажу бензина детям, поскольку украинские вербовщики целенаправленно нацеливаются на молодежь, вовлекая ее в акты поджогов, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

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Молодежь стала основным объектом вербовки со стороны украинских националистов. Через колл-центры, социальные сети и мессенджеры мошенники обещают юным людям денежные вознаграждения или предлагают перевести деньги на «безопасные счета», а затем требуют совершать преступные действия в обмен на оплату.

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Несмотря на явные риски и обман, находятся те, кто решается поставить под угрозу свое будущее и жизнь. В этом году в Ярославской области было зафиксировано 22 террористических преступления. 12 человек были осуждены за теракты, совершенные по заданиям украинских спецслужб.

Двое жителей Ярославля были приговорены к 10 и 6 годам тюрьмы за поджог телекоммуникационной вышки, двое рыбинцев — к 14 и 12 годам за поджог релейного шкафа на железной дороге. Еще один ярославец получил 15 лет за поджог трансформаторной подстанции. Все они искали легкую прибыль, но теперь им предстоит провести годы за решеткой.

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Губернатор призвал жителей быть бдительными и не верить мошенникам. Важно не реагировать на их угрозы, а просто прекращать общение и блокировать номера. И помнить, что правоохранительные органы никогда не связываются с гражданами для получения личных данных, паролей или кодов через телефон или видеосвязь.

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Источник: Михаил Евраев/Telegram

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Алексеева Елена
Количество просмотров 17
27.12.2024 
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