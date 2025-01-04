Перед слиянием Honda строго запретила Nissan контакты с другими компаниями

Сотрудничеству Honda и Nissan конец, если Nissan примет предложение Foxconn

Honda поставила Nissan перед жестким выбором: сотрудничество с Foxconn или сохранение партнерства с Honda.

Руководство Honda недвусмысленно дало понять Nissan, что любое сотрудничество с Foxconn приведет к немедленному разрыву долгосрочных отношений. Планы по созданию объединенной компании трех японских автогигантов – Honda, Nissan и возможно, Mitsubishi Motors – находятся под серьезной угрозой.

Это амбициозный проект, направленный на консолидацию ресурсов для инвестиций в разработку беспилотных автомобилей и электромобилей, что позволило бы им успешно конкурировать с Tesla и китайскими автопроизводителями. Объединенная компания, оцениваемая в 54 миллиарда долларов, стала бы третьим по величине автопроизводителем в мире, потенциально перевернув расстановку сил на глобальном рынке.

Но планы эти оказались под угрозой из-за агрессивного интереса Foxconn к Nissan. По информации Nikkei, тайваньская компания, вероятно, планирует не просто сотрудничество, а агрессивное поглощение Nissan. Именно это и заставило Honda принять такую жесткую позицию.

Следует отметить, что Foxconn имеет опыт в производстве электроники и автомобильных компонентов, поэтому его интерес к Nissan может быть обусловлен желанием расширить свой бизнес в автомобильной индустрии и получить доступ к существующей инфраструктуре и технологиям Nissan.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от реакции Nissan, его готовности принять ультиматум Honda или найти компромиссное решение, учитывающее интересы всех сторон.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: ITHome