Рама, понижайка, блокировки — этот «зверь» способен составить конкуренцию самому Prado

Официальные продажи в России трех новых внедорожников BAIC стартуют в 2025 году

Китайский бренд BAIC обещает в 2025 году начать продажи сразу трех новых рамных внедорожников серии BJ. Первенцем станет BAIC BJ60 – полноразмерный рамник, амбициозно позиционирующий себя как достойная замена ушедшим с рынка гигантам.

BAIC BJ60 – это не просто очередной китайский внедорожник. Его габариты (5040 мм x 1955 мм x 1925 мм при колесной базе 2820 мм) говорят сами за себя: это серьезный конкурент для таких автомобилей, как Tank 500 и Haval H9.

BAIC BJ60

Ключевой особенностью BJ60 является его рамная конструкция, традиционно ассоциирующаяся с высокой прочностью и проходимостью. При этом BAIC делает ставку на комфорт, используя полностью независимую подвеску. Система полного привода Part-Time, дополненная понижающей передачей и блокировками дифференциалов, гарантирует уверенное передвижение по бездорожью.

Под капотом BJ60, по крайней мере в начальной комплектации, будет установлен 2,0-литровый дизельный двигатель мощностью 163 л.с. и крутящим моментом 400 Нм. Силовая установка работает по технологии «мягкого гибрида» (MHEV). Электромотор мощностью 13,5 л. с. помогает двигателю внутреннего сгорания, обеспечивая плавное трогание и снижая расход топлива.

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Источник: Автостат