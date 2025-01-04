Volkswagen нашел способ избежать забастовок и закрытия заводов

Bloomberg: Volkswagen продлит гарантии занятости для сотрудников до 2030 года

Немецкий автогигант Volkswagen, стоявший на пороге серьезного социального кризиса, сумел избежать массовых увольнений и закрытия заводов в Германии.

После непростых переговоров руководство концерна и профсоюз IG Metall достигли компромисса, который, хотя и потребует жертв, сохранит рабочие места тысяч сотрудников. Ситуация, грозившая перерасти в масштабные забастовки накануне Рождества, разрешилась, но не без болезненных для всех сторон уступок.

Центральным пунктом соглашения стало продление гарантий занятости для сотрудников до 2030 года. Это, безусловно, позитивная новость для работников Volkswagen, обеспечивающая им относительную стабильность в условиях стремительно меняющегося автомобильного рынка. Однако эта стабильность досталась ценой отказа от премиальных выплат.

Для оптимизации расходов Volkswagen планирует ряд структурных изменений. Одним из самых обсуждаемых решений является перенос производства популярного хэтчбека Golf из Вольфсбурга, традиционного символа немецкого автомобилестроения, в Мексику. Еще одним важным шагом станет прекращение выпуска электромобилей на заводе в Цвиккау.

Благодаря достигнутому компромиссу удалось избежать закрытия заводов в Дрездене и Оснабрюке, где работает более 2600 человек. Это предотвратило потенциальный социальный взрыв и сохранило тысячи рабочих мест в регионах, сильно зависящих от деятельности Volkswagen.

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Источник: Bloomberg