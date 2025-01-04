#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Редкие дизельные Лады — сколько за них теперь просят?
26 января
Редкие дизельные Лады — сколько за них теперь просят?
В Томске продают ВАЗ-21045 с дизельным...
Разведка США изучала советские легковушки? Да!
26 января
Разведка США изучала советские легковушки? Да!
На сайте ЦРУ США обнаружился каталог запчастей...
На продажу выставили ГАЗель с дизелем 9,2 литра
26 января
На продажу выставили ГАЗель с дизелем 9,2 литра
В Чите продают вездеход с кузовом ГАЗели и...

Volkswagen нашел способ избежать забастовок и закрытия заводов

Bloomberg: Volkswagen продлит гарантии занятости для сотрудников до 2030 года

Немецкий автогигант Volkswagen, стоявший на пороге серьезного социального кризиса, сумел избежать массовых увольнений и закрытия заводов в Германии.

После непростых переговоров руководство концерна и профсоюз IG Metall достигли компромисса, который, хотя и потребует жертв, сохранит рабочие места тысяч сотрудников. Ситуация, грозившая перерасти в масштабные забастовки накануне Рождества, разрешилась, но не без болезненных для всех сторон уступок.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
А если сравнить? До чего и почему докатились современные моторы

Центральным пунктом соглашения стало продление гарантий занятости для сотрудников до 2030 года. Это, безусловно, позитивная новость для работников Volkswagen, обеспечивающая им относительную стабильность в условиях стремительно меняющегося автомобильного рынка. Однако эта стабильность досталась ценой отказа от премиальных выплат.

Для оптимизации расходов Volkswagen планирует ряд структурных изменений. Одним из самых обсуждаемых решений является перенос производства популярного хэтчбека Golf из Вольфсбурга, традиционного символа немецкого автомобилестроения, в Мексику. Еще одним важным шагом станет прекращение выпуска электромобилей на заводе в Цвиккау.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Благодаря достигнутому компромиссу удалось избежать закрытия заводов в Дрездене и Оснабрюке, где работает более 2600 человек. Это предотвратило потенциальный социальный взрыв и сохранило тысячи рабочих мест в регионах, сильно зависящих от деятельности Volkswagen.

Источник: Bloomberg

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1324
04.01.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0