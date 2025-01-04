#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Эксперты назвали три китайских машины, которые будут наиболее популярны в 2025 году

«Автодом»: Exeed RX, Li Auto L9 и Changan UNI-V будут востребованы в 2025 году

Согласно информации, предоставленной пресс-службой ГК «Автодом», автомарками-лидерами в 2025 году станут Exeed, Li Auto и Changan.

В премиальном сегменте безоговорочным фаворитом объявлен Exeed. Бренд планирует укрепить свои позиции не только за счет высокого качества автомобилей, но и за счет гибких финансовых инструментов. Введение Exeed Leasing, программы лизинга, особенно актуально в условиях изменяющейся экономической ситуации и колебаний ключевой ставки.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
А если сравнить? До чего и почему докатились современные моторы

Рост популярности автотуризма в России – тренд, который не остался незамеченным китайскими производителями. Li Auto L9 – шестиместный внедорожник, идеально подходящий для длительных поездок. Его ключевые преимущества – это впечатляющий запас хода в гибридном режиме, превышающий 1300 км, что позволяет преодолевать огромные расстояния без частых остановок на заправках.

Внутреннее пространство автомобиля продумано до мелочей: наличие холодильника и возможность трансформации кресел в спальные места превращают L9 в комфортабельный дом на колесах. Эта модель отвечает запросам тех, кто ценит удобство и функциональность, предпочитая путешествовать с комфортом.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Для любителей скорости и динамичной езды Changan предлагает спортивный лифтбек UNI-V. Его мощный турбодвигатель (181 л.с.) обеспечивает впечатляющую динамику разгона, а повышенная устойчивость при маневрах на высоких скоростях гарантирует безопасное и комфортное управление.

Источник: Газета.Ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 323
04.01.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0