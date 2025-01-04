Эксперты назвали три китайских машины, которые будут наиболее популярны в 2025 году

«Автодом»: Exeed RX, Li Auto L9 и Changan UNI-V будут востребованы в 2025 году

Согласно информации, предоставленной пресс-службой ГК «Автодом», автомарками-лидерами в 2025 году станут Exeed, Li Auto и Changan.

В премиальном сегменте безоговорочным фаворитом объявлен Exeed. Бренд планирует укрепить свои позиции не только за счет высокого качества автомобилей, но и за счет гибких финансовых инструментов. Введение Exeed Leasing, программы лизинга, особенно актуально в условиях изменяющейся экономической ситуации и колебаний ключевой ставки.

Рост популярности автотуризма в России – тренд, который не остался незамеченным китайскими производителями. Li Auto L9 – шестиместный внедорожник, идеально подходящий для длительных поездок. Его ключевые преимущества – это впечатляющий запас хода в гибридном режиме, превышающий 1300 км, что позволяет преодолевать огромные расстояния без частых остановок на заправках.

Внутреннее пространство автомобиля продумано до мелочей: наличие холодильника и возможность трансформации кресел в спальные места превращают L9 в комфортабельный дом на колесах. Эта модель отвечает запросам тех, кто ценит удобство и функциональность, предпочитая путешествовать с комфортом.

Для любителей скорости и динамичной езды Changan предлагает спортивный лифтбек UNI-V. Его мощный турбодвигатель (181 л.с.) обеспечивает впечатляющую динамику разгона, а повышенная устойчивость при маневрах на высоких скоростях гарантирует безопасное и комфортное управление.

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Источник: Газета.Ru