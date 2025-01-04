Новая версия этого кроссовера лучше предыдущей, но при этом ненамного дороже

Базовая версия Nissan Murano 2025 будет на $1730 дороже предшественника

Nissan представил долгожданного преемника Murano, улучшив практически все аспекты своего популярного кроссовера. Базовая версия SV обойдется в $40 470 (на $1730 дороже предшественника).

Внешность нового Murano пропитана стилистикой электрического кроссовера Ariya. Это заметно по плавным линиям кузова, агрессивной решетке радиатора и современному дизайну светотехники. Автомобиль выглядит более динамичным и элегантным, чем его предшественник, при этом сохраняя присущую Murano роскошь и солидность.

Nissan Murano 2025

Центральное место в салоне занимает 12.3-дюймовый дисплей мультимедийной системы, поддерживающей интеграцию с Google-сервисами (в комплектации SL и выше). Такой же размер имеет и цифровая приборная панель. В оснащение входят беспроводная зарядка для смартфонов, двухзонный климат-контроль и подогрев передних сидений с электрорегулировкой. Особое внимание уделено системам безопасности, включая интеллектуальный круиз-контроль, ассистент движения в полосе и систему автоматического торможения.

Под капотом Murano 2025 трудится проверенный турбированный двигатель объемом 2,0 литра с изменяемой степенью сжатия (VC-Turbo). Он выдает 241 л.с. и 352 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, а выбор между передним и полным приводом предоставляет возможность адаптировать автомобиль под индивидуальные потребности. Средний расход топлива в смешанном цикле составляет 10,2 л/100 км.

Интерьер Nissan Murano 2025

Nissan предлагает Murano 2025 в трех комплектациях, каждая из которых ориентирована на определенные потребительские предпочтения:

Базовая комплектация SV ($40 470) уже включает в себя широкий набор современных технологий и элементов комфорта. 20-дюймовые колесные диски, светодиодная оптика, цифровая приборная панель и мультимедийная система с 12.3-дюймовым экраном — все это входит в стандартную комплектацию.

Средняя комплектация SL ($46 560) добавляет к базовому набору панорамную крышу, премиальную аудиосистему Bose с 10 динамиками, подогрев руля и интеграцию с Google-сервисами.

Топовая версия Platinum ($49 600) предлагает максимальный уровень роскоши и комфорта: 21-дюймовые колеса, кожаная отделка салона, вентиляция и массаж передних сидений, подогрев задних сидений и проекционный дисплей.

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Источник: Carscoops