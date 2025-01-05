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Полный привод, «злые» шины, просторный салон — идеальный внедорожник для семьи

Внедорожник Ford Expedition 2025 получил внедорожное исполнение Tremor

Ford вновь поднимает планку в мире внедорожников с представлением нового Expedition Tremor 2025.

Одной из главных особенностей нового Expedition Tremor является его выдающаяся внедорожная подготовка. В стандартной комплектации автомобиль оснащен полным приводом с электронной блокировкой заднего дифференциала. 33-дюймовые колесные диски с внедорожной резиной гарантируют уверенное движение по каменистым, песчаным или грязевым трассам.

Ford Expedition 2025
Ford Expedition 2025
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Кроме того, внедорожник получил «лифт» подвески на 1 дюйм (примерно 2,5 см), что увеличивает дорожный просвет и позволяет преодолевать более сложные препятствия.

Несмотря на свои внедорожные качества, Ford Expedition Tremor 2025 не забывает о комфорте пассажиров. Автомобиль предлагает трехрядный салон, который обеспечивает достаточно места для всей семьи и друзей. Обтянутые перфорированной кожей передние сиденья получили подогрев и вентиляцию.

На втором ряду установлены капитанские кресла, также с подогревом. Сиденья третьего ряда оснащены электроприводом откидывания, что позволяет легко адаптировать пространство в зависимости от потребностей.

Интерьер Ford Expedition 2025
Интерьер Ford Expedition 2025

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Также в комплектации настраиваемый панорамный 24-дюймовый дисплей и 13,2-дюймовый сенсорный экран в центре в центре передней панели, акустика Bang & Olufsen с 22 динамиками. Кроме того, внедорожник оснащен передовым адаптивным круиз-контролем BlueCruise, который позволяет водителю расслабиться, не держа руки на руле во время движения по автомагистрали.

Под капотом Ford Expedition Tremor 2025 скрывается мощный 3,5-литровый V6 мотор, который развивает 440 л.с.

С учетом всех своих возможностей и технологий, Ford Expedition Tremor 2025 стартует с цены в 81 тысячу долларов.

Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Ford
Количество просмотров 13
05.01.2025 
Фото:Ford
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