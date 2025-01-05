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Этот доступный седан не разорит своего владельца: подсчеты экспертов

За 5 лет и 100 тыс. км на содержание Geely Emgrand уйдет всего 1,08 млн рублей

Рынок автомобилей пестрит предложениями, но для многих решающим фактором при выборе становится цена владения. Сколько же на самом деле стоит содержание бюджетного автомобиля?

Аналитики «Автостата» провели исследование, посвященное расходам на популярный в России Geely Emgrand с автоматической коробкой передач за 5 лет эксплуатации, и результаты оказались весьма обнадеживающими.

Geely Emgrand
Geely Emgrand
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Согласно отчету, владение Geely Emgrand в Москве и Московской области за 5 лет и 100 000 км пробега обойдется всего в 1,08 млн рублей.

Самая существенная статья расходов, занимающая почти половину от общей суммы — покупка бензина, на это уйдет 454 000 рублей. Техническое обслуживание (ТО) обойдется в 290 000 рублей. Страхование (ОСАГО и каско) – в 289 000 рублей. Стоимость страхования зависит от многих факторов, включая возраст водителя, стаж вождения, историю страховых случаев и выбранный уровень покрытия. В данном исследовании учитывалась ситуация для 35-летнего водителя со стажем более 10 лет, что указывает на относительно низкий страховой риск и, соответственно, более низкие страховые взносы. Тем не менее, эта статья расходов остается значительной.

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Расчеты показывают, что среднемесячные расходы на содержание Geely Emgrand составляют около 18 000 рублей. Это относительно небольшая сумма, особенно если сравнивать с содержанием автомобилей более высокого класса. Стоимость одного километра пробега при этом оценивается в 10,8 рубля.

Исследование проводилось для Москвы и Московской области.

Источник: Автостат

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos | Geely
Количество просмотров 190
05.01.2025 
Фото:Depositphotos | Geely
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