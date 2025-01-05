Стало известно, какие автомобили с правым рулем любят в России

«Автотека»: Toyota Mark II стал самым популярным у россиян среди праворульных авто

Недавний отчет сервиса «Автотека» за период с января по ноябрь 2024 года раскрывает предпочтения российских автолюбителей и объясняет причины непреходящей любви к праворульным авто.

Анализ данных показал абсолютное лидерство японских марок. Toyota уверенно занимает первую позицию, на её долю приходится почти половина (40,46%) всех запросов на проверку истории праворульных автомобилей.

Nissan занимает заслуженное второе место с 19,08%, следом идут Honda (11,22%), Mitsubishi (7,88%) и Mazda (6,63%).

Однако интересен не только брендовый рейтинг, но и модельный. Здесь абсолютным лидером стал культовый седан Toyota Mark II (4,1% запросов). На втором месте расположилась практичная Toyota Corolla (3,04%), а замыкает тройку лидеров компактная Mazda Demio (2,27%). В первую десятку также вошли такие популярные модели, как Toyota Vitz, Nissan March, Nissan Sunny, Honda Fit, Nissan Serena, Toyota Crown и Caldina.

Примечательно, что именно Toyota Crown демонстрирует наиболее высокую динамику роста интереса. Количество запросов на проверку истории этой модели выросло на 20,61% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Но почему же российские автомобилисты выбирают праворульные автомобили, несмотря на существующие сложности? По мнению Андрея Тумкина, управляющего директора «Автотеки», покупатели ценят в японских автомобилях хорошую комплектацию, традиционно высокое качество сборки и в некоторых случаях меньшую стоимость по сравнению с леворульными автомобилями.

Также, по его словам, россиян привлекает уникальность моделей, созданных для внутреннего рынка Японии.

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Источник: Известия