Вся партия кроссоверов распродана за пару часов: в чем причина ажиотажа?

Уильям Ли: Nio распродала первые 999 единиц ET9 First Edition за нескольких часов

Nio, китайский производитель электрокаров, представил свой флагманский седан ET9 на Nio Day 2024, где он произвел настоящий фурор. Автомобиль был моментально окрещен «китайским Maybach». Вся ограниченная партия First Edition из 999 экземпляров была распродана за считаные часы после анонса.

Генеральный директор Nio, Уильям Ли, выразил удовлетворение результатами, заявив о желании продавать по тысяче ET9 ежемесячно. Даже более амбициозный прогноз высказал глава Xpeng, Хэ Сяопэн, пожелав своему конкуренту продавать 5000 автомобилей в месяц.

Nio ET9

Nio ET9 позиционируется как прямой конкурент немецким гигантам – Mercedes-Benz Maybach, Audi и BMW. Однако у него есть и свой китайский соперник – седан Maxtro S800 от Huawei.

Ключевым фактором успеха ET9, помимо его статуса и дизайна, является, безусловно, его инновационная подвеска, о которой так много говорили до и после анонса.

Интерьер Nio ET9

First Edition ET9 отличался от стандартной версии улучшенными материалами отделки интерьера и эксклюзивными элементами дизайна. Стоимость машин этой ограниченной серии составила 112 000 долларов США.

Стандартная версия с батареей CATL на 100 кВт·ч предлагается по цене от 108 000 долларов. Примечательно, что Nio продолжает свою стратегию BaaS (Battery as a Service), предлагая вариант покупки автомобиля без батареи за 90 450 долларов и подписку на обмен батарей за 155 долларов в месяц. Эта система позволяет владельцам быстро менять разряженные батареи на заряженные на одной из 2 850 станций обмена в Китае и 50 станций в Европе.

Габариты Nio ET9 впечатляют: 5325 х 2017 х 1621 мм, с колесной базой 3250 мм. Четырехместный салон обещает высокий уровень комфорта. Поставки ET9 начнутся в марте 2025 года.

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Источник: CarNewsChina