#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Вся партия кроссоверов распродана за пару часов: в чем причина ажиотажа?

Уильям Ли: Nio распродала первые 999 единиц ET9 First Edition за нескольких часов

Nio, китайский производитель электрокаров, представил свой флагманский седан ET9 на Nio Day 2024, где он произвел настоящий фурор. Автомобиль был моментально окрещен «китайским Maybach». Вся ограниченная партия First Edition из 999 экземпляров была распродана за считаные часы после анонса.

Генеральный директор Nio, Уильям Ли, выразил удовлетворение результатами, заявив о желании продавать по тысяче ET9 ежемесячно. Даже более амбициозный прогноз высказал глава Xpeng, Хэ Сяопэн, пожелав своему конкуренту продавать 5000 автомобилей в месяц.

Nio ET9
Nio ET9
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
А если сравнить? До чего и почему докатились современные моторы

Nio ET9 позиционируется как прямой конкурент немецким гигантам – Mercedes-Benz Maybach, Audi и BMW. Однако у него есть и свой китайский соперник – седан Maxtro S800 от Huawei.

Ключевым фактором успеха ET9, помимо его статуса и дизайна, является, безусловно, его инновационная подвеска, о которой так много говорили до и после анонса.

Интерьер Nio ET9
Интерьер Nio ET9

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

First Edition ET9 отличался от стандартной версии улучшенными материалами отделки интерьера и эксклюзивными элементами дизайна. Стоимость машин этой ограниченной серии составила 112 000 долларов США.

Стандартная версия с батареей CATL на 100 кВт·ч предлагается по цене от 108 000 долларов. Примечательно, что Nio продолжает свою стратегию BaaS (Battery as a Service), предлагая вариант покупки автомобиля без батареи за 90 450 долларов и подписку на обмен батарей за 155 долларов в месяц. Эта система позволяет владельцам быстро менять разряженные батареи на заряженные на одной из 2 850 станций обмена в Китае и 50 станций в Европе.

Габариты Nio ET9 впечатляют: 5325 х 2017 х 1621 мм, с колесной базой 3250 мм. Четырехместный салон обещает высокий уровень комфорта. Поставки ET9 начнутся в марте 2025 года.

Nio ET9
Nio ET9
Nio ET9
Интерьер Nio ET9
Приборная панель Nio ET9

Источник: CarNewsChina

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 864
05.01.2025 
Фото:CarNewsChina
Поделиться:
Оцените материал:
-1