Volkswagen решил замахнуться на китайский рынок: готовятся три новые модели

AutoPixel: Volkswagen выпустит три новые модели для китайского рынка в 2026 году

Стратегия немецкого автогиганта основана на тройном ударе: три новые модели, разработанные специально для китайских потребителей, призваны вернуть Volkswagen утраченные позиции и закрепить лидерство в сегменте.

Центральной фигурой этой стратегии является выпуск автомобилей с кодовыми названиями A, B и C. Эти модели не просто адаптированы к китайскому рынку – они созданы с учётом специфических требований и предпочтений местных потребителей, от дизайна до технических характеристик.

Это подход, принципиально отличающийся от прежней тактики Volkswagen, которая часто ограничивалась незначительной локализацией европейских моделей.

Автомобиль A – это подключаемый гибридный седан (PHEV), разрабатываемый совместно с SAIC Group и с активным участием их научно-исследовательского института. Он базируется на платформе уже выпущенного Roewe D7.

Автомобиль B – это внедорожник, также разработанный в сотрудничестве с SAIC Group. Подробности о его технических характеристиках пока ограничены.

Автомобиль C – это чисто электрический внедорожник, конкурирующий с такими популярными моделями, как BYD Yuan. Разработка этого автомобиля велась при поддержке Volkswagen и с активным участием Volkswagen Technology (VCTC).

Стоит отметить и стратегическое партнерство Volkswagen с Xpeng Motors, заключенное в июле 2024 года. Соглашение о сотрудничестве в области разработки технологий электронной и электрической архитектуры, а также совместное развитие платформ CMP и MEB для китайского производства, указывает на долгосрочную стратегию Volkswagen в Китае, нацеленную на инновации и адаптацию к быстро меняющимся условиям рынка.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: ITHome