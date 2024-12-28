На Ram 1500 и Jeep Grand Cherokee объявили отзыв из-за обнаруженных дефектов

Stellantis отзовет в США более 80 тысяч автомобилей разных марок и моделей

Автоконцерн Stellantis анонсировал сразу пять отзывных кампаний в США за один день. Речь идет об отзыве более 80 тысяч автомобилей разных марок, сообщают зарубежные СМИ.

Самая крупная отзывная кампания затронет 79 365 автомобилей марки Jeep, это касается моделей Grand Wagoneer и Grand Cherokee разных модификаций. На этих моделях выявлен дефектный модуль камеры заднего вида, из-за которого она не может транслировать изображение на дисплей во время движения задним ходом. Для устранения проблемы понадобится перепрошивка софта.

Будут отозваны пикапы Ram 1500 выпуска 2024 года – 53 автомобилям исправят программное обеспечение модуля управления фарами, работающего некорректно. Также Alfa Romeo Giulia и Stelvio 2019 и 2020 годов выпуска отзовут из-за потенциально неисправных тормозов: есть риск, что механизмы могут рассыпаться в случае интенсивного торможения.

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Источник: carscoops.com