Этими машинами люди готовы владеть только совершенно бесплатно

Автомобильные журналисты в США составили рейтинг наиболее ненавидимых автомобилей

Пока вы доедаете мандаринку, у нас тут рубрика «их нравы». Автомобиль для многих остается мечтой, увлечением любовью. Однако и автомобили, и люди бывают разные, и довольно часто между ними возникает не только любовь, но и ненависть. В США журналисты попросили аудиторию высказаться: каким автомобилем они владели бы только бесплатно?

Jeep Liberty

Интересная постановка вопроса, не так ли? А уж посмотреть, какие именно сорта «уксуса на халяву» в Штатах считают сладкими (хотя и противными), тем более интересно. Краткие версии некоторых ответов приводим ниже списком.

Ford EcoSport – «водить его снова даже бесплатно было бы разочаровывающим опытом»;

Любая Tesla – «я искренне ненавижу их дизайн»;

Hyundai Accent – «я действительно бесплатно ездил на таком, причем дважды; отвратительные маленькие убогие коробки (особенно вторая, без кондиционера, на которой мне приходилось ездить на работу), но слишком функциональные, чтобы заставить себя потратить деньги на машину поприятнее»;

Компактные спорткары с АКП – «Audi S3, VW Golf GTI/R, Hyundai Elantra N, GR Corolla... автомат сводит на нет всю суть»;

Toyota Corolla — «понимаю, почему их продают миллионами – хорошо сконструированы, недороги, практичны – но тут как с курицей из фастфуда: общее качество продукта не скрывает, что в нем нет особого вкуса»;

Огромные пикапы – «раньше у меня была Tacoma, и я считала, что она слишком велика, так что сейчас я бы ездила на такой только бесплатно, и даже в этом случае мне было бы стыдно»;

Любой Jeep, кроме Wrangler – «навороченные продукты с сомнительной надежностью, настройками шасси по принципу "рули и молись" и заоблачными ценами».

Отдельной порции «любви» удостоился Jeep Liberty (на фото выше): «я не водил его уже пару десятилетий, но мой опыт был столь (...), что я никогда не сделал бы этого снова. Если бы кто-то дал мне его бесплатно, то я доехал бы только до: а) обрыва, б) стоянки. В зависимости от того, что окажется ближе – чтобы минимизировать время, проведенной в этой адской машине». Вам есть, что добавить к сказанному?

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Jalopnik