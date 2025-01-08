Владелец оставил отчаянное послание после того, как обнесли его Мерседес

В Дрездене у водителя Mercedes-Benz на платной парковке украли все колеса

Владелец этого Мерседеса стал жертвой кражи в старом городе Дрездена незадолго до Рождества — у него сняли все четыре колеса.

В полиции сообщили, что машину поддомкратили, и сняли все четыре колеса, а вместо них аккуратно подложили кирпичи, воры, видно, не совсем уж были звери. Судя по всему, целью были эксклюзивные диски автомобиля.

Проблема владельца Mercedes-Benz теперь заключается не только в новых шинах, но и в плате за парковку, которые продолжают капать.

Парковка в этом месте бесплатна в праздничные дни и воскресенья, а потом придется заплатить шесть евро в день (650 рублей). Но куда же уедешь без колес?

Автовладелец надеется на снисхождение и написал в своей записке, которую положил под дворники: «Я - жертва преступления. Колеса будут куплены и установлены в кратчайшие сроки».

Он все же надеется, что служба общественного порядка проявит снисходительность, и ему не будут начислять суточную плату.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Bild