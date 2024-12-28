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Китай намерен еще больше завалить рынок Европы поставками автомобилей в 2025 году

Эксперты прогнозируют увеличение экспорта автомобилей из КНР на 14% в 2025 году

Экспорт автомобилей из Китая в 2025 году может достичь 5,58 млн единиц, этот показатель на 14% выше текущего года. Таким прогнозом поделились аналитики Hua Chuang Securities.

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По итогам 2024 года ожидается рост поставок от китайского автопрома в другие страны на 29% после скачка на 58% в прошлом году. Тогда Китай обогнал Японию и стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей.

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За три квартала текущего года экспортные поставки Китая выросли на 27% и составили 3,1 млн автомобилей. По мнению старшего аналитика Canalys Элвина Лю, пошлины, введенные Евросоюзом в отношении китайских электромобилей, снизят спрос на рынке полностью электрических моделей. Несмотря на это, европейский рынок является приоритетным для китайских автопроизводителей. Поэтому они намерены производить и поставлять больше гибридных автомобилей на рынок Европы.

«Яркий пример тому – SAIC Motor, которая представила гибридные версии своих моделей MG3 и MG ZS, бросая вызов позициям японских брендов в Европе», – привел в пример аналитик.

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Согласно данным китайской таможни, в ноябре экспорт электромобилей из страны сократился на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 1,58 млрд долларов. Это самое значительное падение с апреля 2022 года, при этом общий объем экспорта является минимальным с июля 2022 года (1,4 млрд долларов).

Причиной стали пошлины ЕС, что привело к падению поставок на 36%, а также сокращению экспорта в страны emerging markets (развивающиеся рынки – с англ.) и снижению цен на автомобили.

Источник: interfax.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:IMAGO/CFOTO
Количество просмотров 6
28.12.2024 
Фото:IMAGO/CFOTO
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