Этот автомобиль стал рекордсменом по отзывам машин для ремонта в 2024 году

Отозвавшая 5 млн машин за год Tesla стала лидером по числу машин с дефектами

В США компания Tesla стала в 2024 году рекордсменом по количеству отозванных для ремонта автомобилей. В этом плане компания опередила Stellantis и Ford, у которого данный показатель был максимальным в предыдущие три года.

Уточняется, что Tesla объявила о 15 отзывных кампаниях против 67 у Stellantis и 62 у Ford, но по общему числу отозванных машин марка электромобилей заметно опережает их. В общей сложности разные отзывные кампании затронули 5,1 млн электрокаров Tesla. Одни пикапы Tesla Cybertruck в течении года отзывались шесть раз.

Ранее «За рулем» рассказал о том, что ждет автовладельцев при ремонте по ОСАГО б/у деталями.

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Источник: Carscoops