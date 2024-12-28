В новогодние праздники в Москве усилят контроль за водителями такси

Благодаря инспекторам МАДИ поездки в такси остаются комфортными и безопасными

Московская административная дорожная инспекция усилит контроль за водителями такси в новогодние праздники.

Водителям такси напоминают, что в начале и конце рабочего дня необходимо проходить медосмотр и проводить техконтроль авто. Если этого не сделать, машину могут временно изъять и отправить на спецстоянку (в рамках статьи 27.10 КоАП РФ).

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Каждый водитель такси должен соблюдать требования закона. Плохое самочувствие за рулем или поломка машины нередко становятся причиной ДТП, поэтому прохождение медосмотра и техконтроля автомобиля позволяет значительно снизить риски.

Инспекторы МАДИ ежедневно следят за соблюдением правил перевозки, чтобы поездки пассажиров такси всегда оставались безопасными.

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Источник, фото: Дептранс Москвы