Трудящиеся будут отдыхать, но автозавод продолжит работу: в планах — модернизация

Горьковский автозавод анонсировал корпоративный отпуск на 11 дней в 2025 году

Руководство Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) отправит персонал в период с 9 по 19 января 2025 года в плановый корпоративный отпуск. Об этом сообщили в пресс-службе производителя.

«С 9 по 19 января работникам Горьковского автозавода будет предоставлен плановый корпоративный отпуск. Это традиционный ежегодный полностью оплачиваемый отпуск, согласованный с профсоюзным комитетом предприятия», – уточнили в пресс-службе.

При этом отмечается, что на время корпоративного отпуска подразделения завода будут функционировать согласно графику запланированных на этот период работ. В частности, планируется провести модернизацию оборудования, а также сервисное обслуживание, ремонтные и пуско-наладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства.

Напомним, отечественный Горьковский автозавод производит легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений.

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Источник: interfax.ru