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Будет только дороже: эксперт назвал причины роста цен на новые авто в 2025 году

Эксперт Шкурыгин рассказал, какие цены на новые машины ждут россиян в 2025 году

Ситуация на автомобильном рынке России в 2025 году будет непростой: цены на автомобили снова вырастут, а дилеры и автопроизводители столкнутся со снижением спроса из-за последствий после повышения ключевой ставки Центробанка. Таким прогнозом поделился директор по развитию и продажам «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин.

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На рынке автокредитования ожидается сокращение количества одобряемых кредитов, предстоит очередное увеличение утильсбора, а также возможны колебания курсов валют, подчеркивает Шкурыгин.

«В сегменте подержанных автомобилей ожидается относительно умеренный рост цен. Из-за высокой стоимости денег продавцы будут стараться быстрее продавать машины, чтобы сокращать свои запасы и снижать кредитную нагрузку на бизнес. Ситуация с новыми автомобилями более напряженная», – подчеркивает эксперт.

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По мнению Шкурыгина, базовый прогноз предполагает, что продажи новых машин в 2025 году достигнут показателя примерно в 1,4 млн. единиц, это на 10% меньше, чем в текущем году. При неблагоприятном раскладе авторынок просядет примерно на 20%, до 1,2 млн. штук, прогнозирует Шкурыгин.

«Производители и продавцы пытаются сдержать рост цен, но они не могут контролировать такие факторы, как увеличение утилизационного сбора, удорожание закупок и логистических услуг. В результате стоимость автомобилей будет продолжать расти», – констатирует эксперт.

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Отмечается, что цены на новые автомобили в России уже демонстрируют динамику роста. Только за первую половину декабря пересмотрели прайсы в сторону увеличения сразу 12 брендов, включая Tank, Wey, Omoda, Jaecoo, Chery, Haval, Changan. К этой тенденции присоединились также Geely, Belgee и новый бренд Knewstar – он предлагает обновленную версию купе-кроссовера Geely Tugella.

Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 18
28.12.2024 
Фото:Depositphotos
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