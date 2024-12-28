670-сильный суперкар выставили на продажу по космической цене — за что такие деньги?

В России продают уникальный Mercedes-Benz SL 65 2008 года за 107 млн рублей

Уникальный спорткар Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series появился в России, автомобиль 2008 года выпуска продают по баснословной цене 107 млн. рублей.

Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series

Согласно объявлению на одном из классифайдов, под капотом у автомобиля в качестве силового агрегата двигатель объемом 6,0 л мощностью 670 л. с. Для разгона до первой сотни автомобилю понадобится 3,9 секунды, а максимальная скорость ограничена отметкой 320 км/ч, автоматическая коробка передач и задний привод.

Интерьер Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series

Считается, что Black Series недосягаем по своей мощности в линейке родстеров Mercedes-Benz, он принимал участие в заезде гонки чемпионата Формулы-1. В 2008 году он выполнял функции сейфети-кара, за ним по треку следовала процессия из гоночных болидов чемпионата.

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Источник: autonews.ru