#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series
28 декабря
670-сильный суперкар выставили на продажу по космической цене — за что такие деньги?
В России продают уникальный Mercedes-Benz SL 65...
Авиаперевозчик на месяц отменил все рейсы в Москву — что случилось?
28 декабря
Авиаперевозчик на месяц отменил все рейсы в Москву — что случилось?
«Туркменские авиалинии» прекращают регулярные...
Дисконт в полмиллиона на новые машины — автопроизводитель объявил скидки
28 декабря
Дисконт в полмиллиона на новые машины — автопроизводитель объявил скидки
Бренд Evolute обновил прайсы и предлагает...

670-сильный суперкар выставили на продажу по космической цене — за что такие деньги?

В России продают уникальный Mercedes-Benz SL 65 2008 года за 107 млн рублей

Уникальный спорткар Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series появился в России, автомобиль 2008 года выпуска продают по баснословной цене 107 млн. рублей.

Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series
Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series

Согласно объявлению на одном из классифайдов, под капотом у автомобиля в качестве силового агрегата двигатель объемом 6,0 л мощностью 670 л. с. Для разгона до первой сотни автомобилю понадобится 3,9 секунды, а максимальная скорость ограничена отметкой 320 км/ч, автоматическая коробка передач и задний привод.

Интерьер Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series
Интерьер Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
А если сравнить? До чего и почему докатились современные моторы

Считается, что Black Series недосягаем по своей мощности в линейке родстеров Mercedes-Benz, он принимал участие в заезде гонки чемпионата Формулы-1. В 2008 году он выполнял функции сейфети-кара, за ним по треку следовала процессия из гоночных болидов чемпионата.

Источник: autonews.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Mercedes-Benz
Количество просмотров 14
28.12.2024 
Фото:Mercedes-Benz
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mercedes-Benz SL-класса

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв