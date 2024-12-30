Первая летающая Tesla произвела настоящий фурор и была раскуплена в считанные дни

Tesla представила уникальную копию электропикапа Cybertruck в масштабе 1:24

Мир электромобилей, возглавляемый Илоном Маском, постоянно преподносит сюрпризы. Если футуристичный дизайн Tesla Cybertruck уже сам по себе вызывает восторг и споры, то выпущенная компанией миниатюрная левитирующая модель этого пикапа превзошла все ожидания. За считанные дни эта необычная игрушка стоимостью 250 долларов была полностью раскуплена.

Миниатюрная копия Cybertruck, выполненная в масштабе 1:24, точно повторяет футуристические очертания своего полноразмерного собрата.

Левитирующая модель Tesla Cybertruck

Корпус модели, выполненный в классическом серебристом цвете, поражает своей детализацией. Функциональные светодиоды, расположенные спереди и сзади, добавляют эффектности, оживляя игрушку и позволяя ей «сиять» в темноте. Габариты модели – 22,8 см в длину, 8,3 см в ширину и 6 см в высоту.

Но самая впечатляющая особенность – это, конечно же, левитация. Модель не стоит на колесах, а парит над магнитной базой. Эта база подключается к сети через кабель USB-C и питается от адаптера 12 В. Управляя магнитным полем, она позволяет модели плавно висеть в воздухе, реагируя на лёгкие прикосновения. Вы можете буквально «покрутить» Cybertruck в воздухе, наслаждаясь эффектом невесомости в миниатюре.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Tesla