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Первая летающая Tesla произвела настоящий фурор и была раскуплена в считанные дни

Tesla представила уникальную копию электропикапа Cybertruck в масштабе 1:24

Мир электромобилей, возглавляемый Илоном Маском, постоянно преподносит сюрпризы. Если футуристичный дизайн Tesla Cybertruck уже сам по себе вызывает восторг и споры, то выпущенная компанией миниатюрная левитирующая модель этого пикапа превзошла все ожидания. За считанные дни эта необычная игрушка стоимостью 250 долларов была полностью раскуплена.

Миниатюрная копия Cybertruck, выполненная в масштабе 1:24, точно повторяет футуристические очертания своего полноразмерного собрата.

Левитирующая модель Tesla Cybertruck
Левитирующая модель Tesla Cybertruck
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Корпус модели, выполненный в классическом серебристом цвете, поражает своей детализацией. Функциональные светодиоды, расположенные спереди и сзади, добавляют эффектности, оживляя игрушку и позволяя ей «сиять» в темноте. Габариты модели – 22,8 см в длину, 8,3 см в ширину и 6 см в высоту.

Но самая впечатляющая особенность – это, конечно же, левитация. Модель не стоит на колесах, а парит над магнитной базой. Эта база подключается к сети через кабель USB-C и питается от адаптера 12 В. Управляя магнитным полем, она позволяет модели плавно висеть в воздухе, реагируя на лёгкие прикосновения. Вы можете буквально «покрутить» Cybertruck в воздухе, наслаждаясь эффектом невесомости в миниатюре.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Tesla

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Лежнин Роман
Фото:Tesla | Unsplash
Количество просмотров 16
30.12.2024 
Фото:Tesla | Unsplash
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