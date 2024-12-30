Почему эти трехлетние машины сейчас можно продать вдвое дороже?

Портал 110km описал уровень инфляции на примере популярных в России автомобилей

Российский рынок подержанных автомобилей демонстрирует удивительную тенденцию: трехлетние машины популярных моделей продаются вдвое дороже, чем при первоначальной продаже.

В последние годы российский рынок новых автомобилей пережил серьезный кризис, связанный с санкциями, логистическими проблемами и дефицитом комплектующих. Это привело к значительному сокращению предложения новых машин, а спрос, напротив, остался высоким.

В результате покупатели, не имеющие возможности приобрести новый автомобиль, направляют свой взор на вторичный рынок, поднимая цены на подержанные авто. Этот спрос на порядок превышает предложение, что и формирует завышенные цены.

Цены на новые автомобили за последние годы выросли значительно, и это напрямую влияет на стоимость подержанных аналогов. Даже с учетом амортизации, трехлетние машины, имеющие относительно небольшую цену износа, стали более выгодными, чем новые, с учетом значительно возросших цен.

Высокая инфляция в стране также сыграла свою роль. Рост стоимости не только самих автомобилей, но и запчастей, ремонта и обслуживания повысил цену на подержанные автомобили.

Так, например, проданная в 2021 году за 835 900 рублей, сегодня трехлетняя Vesta стоит около 1,34 млн рублей – прирост более 500 000 рублей. Lada Granta с начальной цены 587 900 рублей подскочила до 904,5 тысяч рублей на вторичном рынке. Цена Kia Rio выросла с 984 900 до 1,86 млн рублей – почти вдвое. Hyundai Creta выросла с 1 239 000 рублей до 2,27 млн рублей. Hyundai Solaris С 890 000 рублей до 1,75 млн рублей.

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Источник: 110km