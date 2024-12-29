Как изменились цены на популярный в России кроссовер после старта продаж?

Российская цена Jetour T2 с момента дебюта выросла на 250 тысяч рублей

Весной 2024 года российский рынок пополнился стильным китайским кроссовером Jetour T2. Заявленный как мощный и технологичный, он обещал стать достойным конкурентом уже зарекомендовавшим себя игрокам.

За сравнительно короткий срок с момента запуска продаж, стоимость кроссовера поднялась в зависимости от комплектации на внушительные 200-250 тысяч рублей.

Jetour T2

На момент дебюта, Jetour T2 предлагался в двух комплектациях: Voyage и Expedition. Базовая версия Voyage стартовала с ценником в 3 759 000 рублей. Сегодня же за неё просят уже 3 959 000 рублей – увеличение на 200 000 рублей. Ситуация с топовой комплектацией Expedition ещё более драматична. На старте продаж она оценивалась в 3 999 000 рублей, а сейчас её стоимость достигла 4 249 000 рублей, что означает увеличение цены на 250 000 рублей.

Интерьер Jetour T2

Несмотря на повышение цен, Jetour T2 по-прежнему остается интересным предложением на рынке. Его 2.0TGDI турбированный двигатель мощностью 245 л.с. и крутящим моментом 375 Н·м, а также система полного привода XWD от BorgWarner шестого поколения, делают его конкурентоспособным в своем классе. Важно отметить, что это первая модель Jetour в России с системой полного привода, что добавляет автомобилю привлекательности.

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Источник: Autonews