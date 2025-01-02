У самостоятельной мойки машины зимой есть свои нюансы: вы должны о них знать

Эксперты 32CARS.RU перечислили правила бесконтактной мойки машины зимой

Эксперты 32CARS.RU рассказывают, как правильно мыть машину зимой, чтобы сохранить её безупречный внешний вид и защитить от агрессивного воздействия окружающей среды.

Зима – суровое испытание для автомобиля. Соль, реагенты и грязь, которыми щедро посыпают дороги, превращают кузов в сплошное полотно из въевшейся грязи.

Частая мойка – необходимость, но неправильный подход может обернуться серьезными проблемами: повреждением лакокрасочного покрытия, коррозией и сокращением срока службы кузова. Большинство водителей об этом даже не задумываются, совершая ошибки, которые легко предотвратить.

Неправильный подход к мойке может повредить лакокрасочное покрытие и сократить срок службы кузова. Выбирая бесконтактную мойку, важно учитывать погодные условия, использовать правильные средства и технику.

Советы для правильной бесконтактной мойки зимой:

Выбор места: идеально подойдет крытая автомойка с системой подогрева воды. Если такой возможности нет, выбирайте место, защищенное от ветра и прямых солнечных лучей. Температура воздуха должна быть выше нуля, по возможности.

Предварительная подготовка: очистите кузов от снега и крупного мусора.

Нанесение активной пены: используйте специальное средство для бесконтактной мойки, предназначенное для зимнего использования. Наносите пену снизу вверх, начиная с наиболее загрязненных участков: порогов, колёсных арок и бамперов. Это предотвратит преждевременное стекание и обеспечит равномерное очищение.

Смывание пены: используйте пистолет высокого давления, держа его на расстоянии не менее 50 см от поверхности кузова. Направляйте струю воды под углом 45 градусов, двигаясь сверху вниз. Избегайте сильного напора и точечного воздействия на один участок.

Сушка: не вытирайте кузов тряпками или щетками! Дайте автомобилю высохнуть естественным путем в защищенном от ветра месте. Это может занять некоторое время, поэтому планируйте мойку заранее.

Дополнительная защита: после высыхания нанесите гидрофобное средство или воспользуйтесь режимом «воск» на автомойке. Это создаст защитный слой, который отталкивает воду и грязь, облегчая последующую мойку и защищая ЛКП от реагентов.

Также стоит выбирать специализированные средства для зимней мойки, щадящие лакокрасочное покрытие. Идеальная температура воды для зимней мойки – около +10°С. Избегайте использования слишком горячей или ледяной воды.

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Источник: 32CARS.RU