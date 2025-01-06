Кроссоверы популярного бренда начали внезапно останавливаться посреди дороги

Volkswagen отзывает 100 тысяч Atlas из-за срабатывания системы AEB без причины

Volkswagen Atlas, в России известный как Teramont, оказался в центре внимания после серии инцидентов, связанных с некорректной работой системы автоматического экстренного торможения (AEB).

Система AEB предназначена для предотвращения столкновений, автоматически активируя тормоза в случае, если датчики автомобиля обнаруживают потенциальную опасность.

Volkswagen Atlas

Однако, как показали недавние события, в Volkswagen Atlas эта система может срабатывать неожиданно. Пострадавшие сообщают о том, что их автомобили останавливались без предупреждения, что создавало риск аварийных ситуаций.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) начала углубленное расследование после того, как поступило множество жалоб от владельцев Atlas. Это расследование перешло из стадии предварительного анализа в этап инженерной проверки, что свидетельствует о серьезности проблемы. В настоящее время под вниманием находятся более 100 тысяч автомобилей, и это число продолжает расти.

Интерьер Volkswagen Atlas

По данным NHTSA, кроссоверы Atlas 2019 года выпуска показали наивысший уровень неисправностей среди всех моделей Volkswagen. Зафиксировано 44 жалобы на некорректное срабатывание системы AEB, а общее количество задокументированных случаев достигло 226. Эти инциденты не остались без последствий: четыре человека получили травмы, а один случай завершился аварией.

Volkswagen, в свою очередь, заявил, что часть этих инцидентов может быть связана с неправильным пониманием работы системы со стороны владельцев.

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Источник: Тарантас Ньюс