Эта спецверсия пикапа Toyota готова к любым внедорожным испытаниям

Представлена новая Toyota Tundra TimberWolf Widebody по цене до 100 000 долларов

Первое, что бросается в глаза – это расширенный кузов TimberWolf. Его агрессивные линии и массивные формы делают его заметным на дороге. Широкие арки колес подчеркивают мощь автомобиля и создают впечатление, что он готов к любым испытаниям.

Одной из самых значительных особенностей TimberWolf является его улучшенная подвеска. Клиенты могут выбрать «лифт» подвески на 76 мм спереди и на 32 мм сзади, что обеспечивает улучшенные внедорожные характеристики.

Toyota Tundra TimberWolf Widebody

Передние койловеры от ICON Vehicle Dynamics и новые задние амортизаторы делают поездку более комфортной и управляемой, а задние пружины с переменным шагом витков и кованые верхние рычаги обеспечивают надежность и долговечность.

Для тех, кто хочет больше возможностей, PaxPower предлагает различные варианты модернизации подвески от известных брендов, таких как Fox и King Racing. В следующем году планируется запуск новых опций, что позволит владельцам TimberWolf адаптировать свою машину под любые условия.

Toyota Tundra TimberWolf Widebody

Что касается колес, TimberWolf оснащен 17-дюймовыми дисками Method Race и 35-дюймовыми шинами BFG. Для повышения производительности и создания агрессивного звучания Toyota Tundra TimberWolf предлагает систему выхлопа MagnaFlow Overland.

TimberWolf можно оснастить множеством дополнительных опций, включая выдвижные подножки, стальные силовые бамперы и крышки для кузова. Все эти элементы делают автомобиль более универсальным и функциональным. Также доступны вспомогательные фары.

Стартовая стоимость заводской версии Tundra TRD Pro составляет 72 510 долларов, в то время как TimberWolf Widebody может достигать 100 000 долларов.

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Источник: Autoevolution