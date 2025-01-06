#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Эта спецверсия пикапа Toyota готова к любым внедорожным испытаниям

Представлена новая Toyota Tundra TimberWolf Widebody по цене до 100 000 долларов

Первое, что бросается в глаза – это расширенный кузов TimberWolf. Его агрессивные линии и массивные формы делают его заметным на дороге. Широкие арки колес подчеркивают мощь автомобиля и создают впечатление, что он готов к любым испытаниям.

Одной из самых значительных особенностей TimberWolf является его улучшенная подвеска. Клиенты могут выбрать «лифт» подвески на 76 мм спереди и на 32 мм сзади, что обеспечивает улучшенные внедорожные характеристики.

Toyota Tundra TimberWolf Widebody
Toyota Tundra TimberWolf Widebody
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Вместо Кулрея и Атласа – изучили новый кроссовер Джили

Передние койловеры от ICON Vehicle Dynamics и новые задние амортизаторы делают поездку более комфортной и управляемой, а задние пружины с переменным шагом витков и кованые верхние рычаги обеспечивают надежность и долговечность.

Для тех, кто хочет больше возможностей, PaxPower предлагает различные варианты модернизации подвески от известных брендов, таких как Fox и King Racing. В следующем году планируется запуск новых опций, что позволит владельцам TimberWolf адаптировать свою машину под любые условия.

Toyota Tundra TimberWolf Widebody
Toyota Tundra TimberWolf Widebody

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Что касается колес, TimberWolf оснащен 17-дюймовыми дисками Method Race и 35-дюймовыми шинами BFG. Для повышения производительности и создания агрессивного звучания Toyota Tundra TimberWolf предлагает систему выхлопа MagnaFlow Overland.

TimberWolf можно оснастить множеством дополнительных опций, включая выдвижные подножки, стальные силовые бамперы и крышки для кузова. Все эти элементы делают автомобиль более универсальным и функциональным. Также доступны вспомогательные фары.

Стартовая стоимость заводской версии Tundra TRD Pro составляет 72 510 долларов, в то время как TimberWolf Widebody может достигать 100 000 долларов.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autoevolution

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:autoevolution.com
Количество просмотров 280
06.01.2025 
Фото:autoevolution.com
Поделиться:
Оцените материал:
0