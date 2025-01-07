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Появились первые фото интерьера нового Toyota Land Cruiser 300

Toyota анонсировала рестайлинг внедорожника Land Cruiser 300

Легендарный Toyota Land Cruiser 300 готовится к обновлению. Официальная премьера запланирована на первую половину 2025 года, но сеть уже будоражат первые снимки интерьера рестайлинговой модели.

Фотографии, появившиеся благодаря Халеду Аль-Ремити с Ближнего Востока и опубликованные Carscoops, позволяют нам заглянуть внутрь будущего внедорожника и оценить масштабы изменений.

Интерьер обновленного Toyota Land Cruiser 300
Интерьер обновленного Toyota Land Cruiser 300
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Наиболее очевидное нововведение – это полностью цифровая приборная панель с впечатляющим 12,3-дюймовым экраном. Это разительный контраст с полуцифровой панелью текущей модели, сочетающей аналоговые приборы и небольшой центральный дисплей. Графика на новой панели, по всей видимости, заимствована у новых минивэнов Toyota Alphard и Vellfire.

В центре приборной панели появился компактный дисплей, отвечающий за управление климат-контролем. На нём отображаются настройки температуры и скорости вентилятора, что заменяет традиционные физические переключатели, присутствующие в нынешней версии Land Cruiser 300.

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В текущей модели температура отображается на основном экране информационно-развлекательной системы, что не всегда удобно. Пока неясно, станет ли этот новый дисплей климат-контроля стандартным элементом для всех комплектаций обновленного Land Cruiser 300. Интересно, что аналогичный экран уже присутствует в более доступных комплектациях Land Cruiser 300 на некоторых рынках (например, в Австралии), но в сочетании с более скромной информационно-развлекательной системой.

Toyota официально подтвердила отказ от поддержки Blu-Ray, CD и DVD-дисков в обновленном Land Cruiser 300.

Источник: Carscoops

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash | Carscoops
Количество просмотров 74018
07.01.2025 
Фото:Unsplash | Carscoops
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-35