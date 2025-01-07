Появились первые фото интерьера нового Toyota Land Cruiser 300

Toyota анонсировала рестайлинг внедорожника Land Cruiser 300

Легендарный Toyota Land Cruiser 300 готовится к обновлению. Официальная премьера запланирована на первую половину 2025 года, но сеть уже будоражат первые снимки интерьера рестайлинговой модели.

Фотографии, появившиеся благодаря Халеду Аль-Ремити с Ближнего Востока и опубликованные Carscoops, позволяют нам заглянуть внутрь будущего внедорожника и оценить масштабы изменений.

Интерьер обновленного Toyota Land Cruiser 300

Наиболее очевидное нововведение – это полностью цифровая приборная панель с впечатляющим 12,3-дюймовым экраном. Это разительный контраст с полуцифровой панелью текущей модели, сочетающей аналоговые приборы и небольшой центральный дисплей. Графика на новой панели, по всей видимости, заимствована у новых минивэнов Toyota Alphard и Vellfire.

В центре приборной панели появился компактный дисплей, отвечающий за управление климат-контролем. На нём отображаются настройки температуры и скорости вентилятора, что заменяет традиционные физические переключатели, присутствующие в нынешней версии Land Cruiser 300.

В текущей модели температура отображается на основном экране информационно-развлекательной системы, что не всегда удобно. Пока неясно, станет ли этот новый дисплей климат-контроля стандартным элементом для всех комплектаций обновленного Land Cruiser 300. Интересно, что аналогичный экран уже присутствует в более доступных комплектациях Land Cruiser 300 на некоторых рынках (например, в Австралии), но в сочетании с более скромной информационно-развлекательной системой.

Toyota официально подтвердила отказ от поддержки Blu-Ray, CD и DVD-дисков в обновленном Land Cruiser 300.

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Источник: Carscoops