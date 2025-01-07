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Toyota анонсировала две новых интересных версии RAV4: подробности и фото

Toyota RAV4 в двух особых версиях дебютирует на Токийском автосалоне в 2025 году

Компания Toyota готовит настоящий сюрприз для любителей кроссоверов. На грядущем Токийском автосалоне, который откроет свои двери с 10 по 12 января 2025 года, будет представлено сразу два новых варианта легендарного RAV4: футуристический RAV4 Dark Side Performance и практичный RAV4 Outdoor Lifestyle Package.

Toyota окутала тайной подробности о RAV4 Dark Side Performance Edition, ограничившись лишь интригующим заявлением: «Будущее мобильности в научно-фантастических фильмах, анимации и играх воплощается в жизнь».

Toyota RAV4 Dark Side Performance
Toyota RAV4 Dark Side Performance
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И действительно, представленные изображения намекают на радикально новый дизайн. Автомобиль предстает перед нами в футуристическом образе, отличающемся от традиционного RAV4 кардинально.

В глаза бросается агрессивная передняя часть с огромным воздухозаборником и массивные колесные арки. Уникальный дизайн световых полос и закрытая решетка радиатора завершают футуристический образ.

Интерьер Toyota RAV4 Dark Side Performance
Интерьер Toyota RAV4 Dark Side Performance

Пока остается неясным, выйдет ли RAV4 Dark Side Performance в серийное производство. Возможно, это всего лишь концептуальный автомобиль.

В противовес футуристичному RAV4 Dark Side Performance, компания Toyota представила RAV4 Outdoor Lifestyle Package – версию для любителей активного отдыха и приключений.

Toyota RAV4 Outdoor Lifestyle Package
Toyota RAV4 Outdoor Lifestyle Package

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Внешний вид RAV4 Outdoor Lifestyle Package отличается практичностью и функциональностью. Как и его футуристичный собрат, он оснащен большими колесными арками, обеспечивающими повышенный клиренс. Однако, в отличие от Dark Side Performance, здесь акцент делается на практичность: наличие багажника на крыше и вседорожных шин говорит о готовности к длительным поездкам и покорению сложных маршрутов.

Toyota RAV4 Outdoor Lifestyle Package
Toyota RAV4 Outdoor Lifestyle Package

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 7104
07.01.2025 
Фото:ITHome
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Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+25