Toyota анонсировала две новых интересных версии RAV4: подробности и фото

Toyota RAV4 в двух особых версиях дебютирует на Токийском автосалоне в 2025 году

Компания Toyota готовит настоящий сюрприз для любителей кроссоверов. На грядущем Токийском автосалоне, который откроет свои двери с 10 по 12 января 2025 года, будет представлено сразу два новых варианта легендарного RAV4: футуристический RAV4 Dark Side Performance и практичный RAV4 Outdoor Lifestyle Package.

Toyota окутала тайной подробности о RAV4 Dark Side Performance Edition, ограничившись лишь интригующим заявлением: «Будущее мобильности в научно-фантастических фильмах, анимации и играх воплощается в жизнь».

Toyota RAV4 Dark Side Performance

И действительно, представленные изображения намекают на радикально новый дизайн. Автомобиль предстает перед нами в футуристическом образе, отличающемся от традиционного RAV4 кардинально.

В глаза бросается агрессивная передняя часть с огромным воздухозаборником и массивные колесные арки. Уникальный дизайн световых полос и закрытая решетка радиатора завершают футуристический образ.

Интерьер Toyota RAV4 Dark Side Performance

Пока остается неясным, выйдет ли RAV4 Dark Side Performance в серийное производство. Возможно, это всего лишь концептуальный автомобиль.

В противовес футуристичному RAV4 Dark Side Performance, компания Toyota представила RAV4 Outdoor Lifestyle Package – версию для любителей активного отдыха и приключений.

Toyota RAV4 Outdoor Lifestyle Package

Внешний вид RAV4 Outdoor Lifestyle Package отличается практичностью и функциональностью. Как и его футуристичный собрат, он оснащен большими колесными арками, обеспечивающими повышенный клиренс. Однако, в отличие от Dark Side Performance, здесь акцент делается на практичность: наличие багажника на крыше и вседорожных шин говорит о готовности к длительным поездкам и покорению сложных маршрутов.

Toyota RAV4 Outdoor Lifestyle Package

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Источник: ITHome