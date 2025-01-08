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Эти люксовые автомобили с пробегом россияне любят сильнее всего

«Автостат»: свыше 40% продаж люксовых авто в России приходятся на бренд Bentley

Рынок подержанных автомобилей класса люкс в России демонстрирует устойчивый рост уже пятый месяц подряд. По данным за ноябрь 2024 года, было продано 193 автомобиля премиум-сегмента, что свидетельствует о повышении спроса на роскошные машины с пробегом.

Самым востребованным брендом, без сомнения, стал Bentley, на долю которого пришлось более 40% всех продаж (84 автомобиля). Bentley уверенно занимает лидирующие позиции, оставляя позади таких именитых конкурентов, как Maserati и Rolls-Royce, которые разделили между собой оставшиеся 34% рынка.

Bentley Continental Flying Spur
Bentley Continental Flying Spur
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Lamborghini, Ferrari и Aston Martin немного отстают от этой тройки, но тем не менее, также демонстрируют стабильные продажи.

Согласно данным агенства, топ-5 самых популярных люксовых моделей выглядит следующим образом: Bentley Continental GT (41 шт.), Lamborghini Urus (26 шт.), Bentley Bentayga (20 шт.), Bentley Continental Flying Spur (16 шт.) и Maserati Levante (15 шт.).

Bentley Continental GT
Lamborghini Urus
Bentley Bentayga
Bentley Continental Flying Spur
Maserati Levante

Источник: Автостат

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos | За рулем
Количество просмотров 415
08.01.2025 
Фото:Depositphotos | За рулем
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