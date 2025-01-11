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Nissan продолжает продавать этот древний, но неубиваемый внедорожник в ряде стран мира

На Ближнем Востоке и в Южной Америке всё еще продают 28-летний Nissan Patrol

Внедорожник Nissan Patrol Y61 выпускается с 1997 года, и его продолжают продавать в некоторых странах Ближнего Востока и Южной Америки. Несмотря на свой возраст, он остается актуальным для этих рынков и все еще получает обновления, хотя кардинальных изменений в его конструкции за два десятилетия не произошло.

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Чтобы приобрести новый Nissan Patrol Safari (так называется автомобиль в старом кузове), нужно отправиться в регионы вроде Ближнего Востока или Боливии. В этих странах предлагаются два варианта: двухдверный с пятью местами и четырехдверный с семью. Модель 2025 года получила обновленные фары, новую решетку радиатора и увеличенные колесные арки, но в целом ее конструкция осталась прежней.

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Внутри изменений также немного. Центральная консоль обновлена, но салон сохраняет атмосферу старого времени с четырехспицевым рулем и аналоговой приборной панелью. Стандартное оборудование включает передние и задние парковочные датчики, камеру заднего вида, Bluetooth, а также кожу на сиденьях и отделку под дерево.

Некоторые версии Patrol Safari оснащены рабочими элементами, такими как крюк для буксировки и лебедка. В южноамериканских версиях более скромное оснащение: 16-дюймовые стальные диски, пластиковые бамперы и тканевые сиденья. Под капотом стоит 4,8-литровый шестицилиндровый двигатель мощностью 280 л.с., полноприводная система с двухскоростной раздаточной коробкой и 5-ступенчатая механическая КП в базовой комплектации.

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Продолжение производства автомобиля серии Y61 объясняется его популярностью на Ближнем Востоке, где внедорожники с рамной конструкцией по-прежнему востребованы. Хотя точные цены на модель в этих странах не раскрываются, на вторичном рынке она стоит от 230 до 255 тысяч дирхамов (6,4-7 млн рублей).

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Источник: The Drive

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Алексеева Елена
Количество просмотров 22538
11.01.2025 
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