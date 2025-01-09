В России начали штрафовать водителей, не пропускающих машины скорой помощи
Автовладелицу из Москвы, не пропустившую машину скорой помощи в период новогодних праздников, привлекли к ответственности. Сотрудники Госавтоинспекции нашли женщину и составили не менее 15 административных протоколов.
Речь идет об инциденте, когда владелица Lexus во время движения по Третьему транспортному кольцу (ТТК) проигнорировала световые и звуковые сигналы, преградив путь машине скорой помощи, водителю которой пришлось в итоге объехать иномарку.
Есть запись с видеорегистратора, подтверждающая факт нарушения. После проведенной проверки сотрудники ГАИ нашли нарушительницу, ей оказалась 45-летняя местная жительница.
«Сотрудниками дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции УВД по ЮВАО ГУ МВД РФ по городу Москва привлечена к административной ответственности женщина-водитель транспортного средства, которая не предоставила преимущество в движении автомобилю скорой помощи», – говорится в сообщении ведомства.
В отношении автовладелицы составлены протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении) и 13 материалов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).
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Источник: t.me/mosgibdd77