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Great Wall добавит к своей линейке новый бренд (не электромобильный!)

Great Wall из-за проблем на рынке Китая решила создать новый бренд класса люкс

В январе в китайских СМИ появилась инсайдерская информация, что Great Wall готовит новый суперлюксовый бренд, который пока обозначен кодовой аббревиатурой BG. Но не факт, что название окончательное.

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Это очередная попытка китайского производителя создать больше премиальных автомобилей. Таким образом Great Wall пытается повторить успех бренда BYD с его Yangwang.

Утверждается, что автомобили нового бренда будут гибридными (не чистые электромобили) и использовать двигатель Great Wall 4.0T V8, а линейку составят седаны и суперкары. В текущей ситуации на китайском рынке это очень смелое решение.

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К созданию марки привлекут экспертов из европейских люксовых брендов, чтобы получить преимущество от сочетания мощных двигателей внутреннего сгорания с электродвигателями.

Новый бренд возглавит сам председатель Great Wall Вэй Цзяньцзюнь, он будет участвовать в создании моделей и инженерных разработках люксового бренда.

В настоящее время в линейке Great Wall шесть брендов: Haval, Wingle, Wey, Tank, Ora и Poer. Новый бренд позиционируется как самый дорогой: цены на его автомобили будут начинаться с миллиона юаней (13,8 млн рублей).

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Следует отметить, что Great Wall ранее уже пробовал создать более престижный бренд электромобилей, известный как Saloon. Первым автомобилем бренда должен был стать Mecha Dragon, но потом это решение отменили несмотря на то, что Saloon Mecha Dragon был представлен на автошоу в Гуанчжоу в 2021 году (провинция Гуандун, Китай).

В последнее время Great Wall переживает трудности. Продажи в 2024 году составили всего 1 233 292 автомобиля, что лишь на 0,21% больше, чем в предыдущем году.

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Источник: СarNewsChina

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Алексеева Елена
Количество просмотров 267
10.01.2025 
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