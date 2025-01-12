Автосалон в Детройте 2025: 34 бренда и россыпь новинок

На автосалоне в Детройте с 10 по 20 января свои новинки представят 34 бренда

С 10 по 20 января 2025 года в Хантингтон-Плейс в Детройте пройдет крупнейшее автомобильное событие – Североамериканский международный автосалон (NAIAS).

В этом году выставка возвращается к своей традиционной январской дате, прерванной на несколько лет из-за пересечений с другими крупными мероприятиями, в частности с технологической выставкой CES в Лас-Вегасе.

В этом году на выставке свои новинки представят 34 бренда, среди которых такие автогиганты, как Ford, Chevrolet, Chrysler, GMC, Jeep, Dodge, Buick, Volkswagen, Audi, BMW, Porsche, Mercedes-Benz, Honda, Toyota, Mazda, Subaru, Fiat, Ferrari, Alfa Romeo, Lincoln, RAM, Lamborghini, Hyundai, Kia, Rolls-Royce, McLaren, Aston Martin, Bentley, Jaguar, Maserati и Morgan. Китайские бренды в этом году пока не заявлены.

Автосалон стартует с «Дня прессы» 10 января: журналисты смогут первыми увидеть презентации и новинки. Важным событием мероприятия станет награждение победителей премии NACTOY (Североамериканский автомобиль, грузовик и внедорожник года) 2025 года.

Также на автошоу будет вручена премия «EyesOn Design Awards», которая традиционно отмечает лучшие автомобили по дизайну, включая как серийные модели, так и концептуальные автомобили, представленные в прошлом году.

Шоу для широкой аудитории открыто с 11 января. В течение 10 дней посетителей ждут не только автомобильные премьеры, но и различные развлекательные мероприятия, включая музыкальные выступления и шоу.

Особое внимание, конечно же, привлекут дебюты новых моделей, а также эксклюзивные концепт-кары, которые зададут направление развития автомобильной отрасли в последующие годы.

Стоимость посещения автошоу составит: для взрослых – $20 (2 тыс. рублей), для пенсионеров – $12 (1200 руб.), для детей – $10 (1000 рублей).

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Источник: detroitautoshow.com