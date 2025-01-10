Когда счет на секунды: наличие этой системы в машине спасает жизни тысяч водителей

В ГЛОНАСС рассказали, как экстренные службы спасают попавших в ДТП водителей

Всего несколько секунд понадобилось системе «ЭРА-ГЛОНАСС», чтобы передать спасателям точные координаты аварии в Липецкой области, когда один из двух столкнувшихся автомобилей загорелся. Благодаря мгновенной реакции экстренных служб пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь прямо на месте происшествия.

Примечательно, что водитель не отвечал операторам, и только имея точные координаты, прибывшие спасатели устранили возгорание, и жизнь водителя была спасена.

По словам начальника Центра обработки вызовов «Системы-112» Липецкой области Александра Германа, в подобных ситуациях крайне важно, что «ЭРА-ГЛОНАСС» определяет точное местоположение попавшего в ДТП транспортного средства.

«Это, безусловно, сокращает время реагирования всех экстренных оперативных служб, увеличивая при этом шансы на спасение человеческих жизней», – подчеркнул Герман.

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» неоднократно доказывала свою эффективность в различных происшествиях, произошедших на трассах России. Другая показательная история спасения пострадавшего водителя системой «ЭРА-ГЛОНАСС» произошла в Удмуртии. Там в начале декабря 2024 года водитель ночью не справился с управлением автомобиля на скользкой дороге и вылетел в кювет. Всего несколько секунд понадобилось системе чтобы сообщить о том, что перевернувшийся автомобиль находится за пределами проезжей части. Спасатели рассказали, что только точные координаты, предоставленные системой, сыграли решающую роль в спасении автовладельца.

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич рассказал, что 83% всех аварийных сообщений получены системой при автоматическом срабатывании кнопок SOS или устройств вызова экстренных оперативных служб в автомобилях.

«Это свидетельствует о тяжести происшествий, когда водители или пассажиры не смогли сами вызвать помощь. Благодаря тому, что «ЭРА-ГЛОНАСС» в среднем за 19 секунд в цифровом виде передает координаты автомобилей – на 50% в среднем сокращается время реагирования экстренных служб», – подчеркнул топ-менеджер.

Всего с начала функционирования система передала экстренным службам 434 тыс. вызовов при ДТП, а в 2024 году – 92,8 тыс. В одном только декабре прошлого года «ГЛОНАСС» зафиксировала рекордное число аварийных вызовов за месяц – 10,3 тыс.

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Источник: пресс-служба «ГЛОНАСС»