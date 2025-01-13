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Этот кроссовер с 9-местным салоном и турбомотором 2.5 наверняка оценят семьи с детьми

Флагманский внедорожник Hyundai Palisade вернулся в полностью измененном виде

Новый Hyundai Palisade, флагманский кроссовер корейской компании, возвращается с большим количеством изменений спустя шесть лет с момента дебюта в ноябре 2018 года.

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Hyundai Palisade
Hyundai Palisade

В первый день начала предварительных заказов в Корее было забронировано 33 567 автомобилей, что стало третьим по величине результатом в истории Hyundai и Kia.

Новый Palisade крупнее своего предшественника, в нем больше пространства для пассажиров и багажа. Его общая длина составляет 5060 мм, а колесная база – 2970 мм. Увеличенный задний свес позволяет разместить до 615 л багажа, в том числе крупные предметы, такие как сумки для гольфа.

Hyundai Palisade
Hyundai Palisade

В интерьере использованы элементы премиум-класса, такие как центральная консоль «островного» типа с беспроводной зарядкой и сиденья с функциями массажа.

Машина представлена в 7- и 9-местной конфигурациях, что делает ее удобной для семейных поездок.

Hyundai Palisade
Hyundai Palisade

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Модель доступна с двумя вариантами силовой установки: бензиновым и гибридным. Гибридная версия сочетает 2,5-литровый бензиновый турбомотор с электродвигателем, обеспечивая мощность 334 л.с. и запас хода более 1000 км на одной заправке. Бензиновая версия развивает 281 л.с. и отличается топливной экономичностью.

Palisade оснащен современными системами безопасности, включая двойные центральные подушки и инновационные решения для третьего ряда сидений.

Новый Palisade предлагает не только комфорт и больше пространства, но и высокую безопасность, что наверняка привлечет внимание семей с детьми и активных путешественников.

Источник: KCB

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Алексеева Елена
Количество просмотров 5380
13.01.2025 
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