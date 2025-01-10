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В РФ в рамках эксперимента начнут маркировать таксометры, спидометры и тахометры

Минпромторг включит в эксперимент по маркировке автомобильную электронику

Автомобильные радиоэлектронные компоненты войдут в перечень товаров, подлежащих маркировке в рамках эксперимента в период с 28 февраля 2025 года. Соответствующий проект постановления обнародован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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«Проектом постановления предлагается расширить номенклатуру товаров, указанных в перечне отдельных видов радиоэлектронной продукции, подлежащих маркировке средствами идентификации в рамках эксперимента, дополнив ‎его автомобильными компонентами, относящимися к радиоэлектронной продукции для автотранспортных средств, включая радиоэлектронную продукцию, связанную ‎с электронными системами управления», – говорится в пояснительной записке к документу.

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В частности, перечень дополнят счетчиками числа оборотов, таксометрами, счетчиками пройденного расстояния в милях, спидометрами и тахометрами.

Напомним, эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции стартовал в России 1 декабря 2023 года.

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Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / azerbaijan_stockers
Количество просмотров 107
10.01.2025 
Фото:freepik / azerbaijan_stockers
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