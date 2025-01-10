В РФ в рамках эксперимента начнут маркировать таксометры, спидометры и тахометры
Минпромторг включит в эксперимент по маркировке автомобильную электронику
Автомобильные радиоэлектронные компоненты войдут в перечень товаров, подлежащих маркировке в рамках эксперимента в период с 28 февраля 2025 года. Соответствующий проект постановления обнародован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Проектом постановления предлагается расширить номенклатуру товаров, указанных в перечне отдельных видов радиоэлектронной продукции, подлежащих маркировке средствами идентификации в рамках эксперимента, дополнив его автомобильными компонентами, относящимися к радиоэлектронной продукции для автотранспортных средств, включая радиоэлектронную продукцию, связанную с электронными системами управления», – говорится в пояснительной записке к документу.
В частности, перечень дополнят счетчиками числа оборотов, таксометрами, счетчиками пройденного расстояния в милях, спидометрами и тахометрами.
Напомним, эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции стартовал в России 1 декабря 2023 года.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: iz.ru
Фото:freepik / azerbaijan_stockers
107
10.01.2025
Фото:freepik / azerbaijan_stockers
Поделиться:
Оцените материал:
-1