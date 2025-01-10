#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Россияне будут скупать бюджетные модели: эксперт о ситуации на авторынке в 2025 году

Эксперт Шевцова рассказала о влиянии ставки ЦБ на автокредиты и продажи авто

Сфера автокредитования в России в 2025 году замедлится, а показатели продаж на авторынке снизятся в сравнении с предыдущими годами. Таким прогнозом с «За рулем» поделилась эксперт по логистике, экспорту, ВЭД и продажам нефтехимической компании Relynolli Диана Шевцова.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Она напомнила, что после ухода из РФ европейских брендов авторынок стал площадкой для экспорта китайских автомобилей. В стремлении поддержать отечественный автопром правительство повысило утильсбор.

Рекомендуем
Рама, почти 5 метров в длину, клиренс 217 мм, 250 сил… И всего за 2 млн рублей!

Рассуждая о влиянии ставки Центробанка на авторынок и сферу автокредитования в 2025 году, Шевцова подчеркнула, что не стоит ждать снижения цен на автомобили или ставки банков. При этом эксперт предположила, что возможно снижение количества выданных кредитов по сравнению с предыдущими периодами.

Кроме того, не исключено, что средняя сумма кредита уменьшится относительно среднего уровня дохода населения и снижения среднего чека на автомобили.

Мнение эксперта

Диана Шевцова, эксперт по логистике, экспорту, ВЭД и продажам нефтехимической компании Relynolli:

– Ожидаются спрос на бюджетные российские и китайские автомобили и изменение соотношения долей среди проданных автомобилей в пользу бюджетного класса. Также вероятно, что увеличится доля автокредитов по отношению к потребительским, потому что банкам потребуются дополнительные гарантии выплат займов.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

На фоне введенного ограничения на сумму ежемесячного платежа относительно официального дохода заемщика, а также необходимости подтверждения дохода через Госуслуги потребительский спрос снизится, прогнозирует Шевцова.

Вполне вероятно, что цены на авторынке снижаться не будут и остановятся на достигнутом плато, но динамика продаж автомобилей снизится относительно прошлых лет, а рынок автокредитов замедлится, подытожила специалист.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 171
10.01.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0