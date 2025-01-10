Россияне будут скупать бюджетные модели: эксперт о ситуации на авторынке в 2025 году

Эксперт Шевцова рассказала о влиянии ставки ЦБ на автокредиты и продажи авто

Сфера автокредитования в России в 2025 году замедлится, а показатели продаж на авторынке снизятся в сравнении с предыдущими годами. Таким прогнозом с «За рулем» поделилась эксперт по логистике, экспорту, ВЭД и продажам нефтехимической компании Relynolli Диана Шевцова.

Она напомнила, что после ухода из РФ европейских брендов авторынок стал площадкой для экспорта китайских автомобилей. В стремлении поддержать отечественный автопром правительство повысило утильсбор.

Рассуждая о влиянии ставки Центробанка на авторынок и сферу автокредитования в 2025 году, Шевцова подчеркнула, что не стоит ждать снижения цен на автомобили или ставки банков. При этом эксперт предположила, что возможно снижение количества выданных кредитов по сравнению с предыдущими периодами.

Кроме того, не исключено, что средняя сумма кредита уменьшится относительно среднего уровня дохода населения и снижения среднего чека на автомобили.

Мнение эксперта

Диана Шевцова, эксперт по логистике, экспорту, ВЭД и продажам нефтехимической компании Relynolli:

– Ожидаются спрос на бюджетные российские и китайские автомобили и изменение соотношения долей среди проданных автомобилей в пользу бюджетного класса. Также вероятно, что увеличится доля автокредитов по отношению к потребительским, потому что банкам потребуются дополнительные гарантии выплат займов.

На фоне введенного ограничения на сумму ежемесячного платежа относительно официального дохода заемщика, а также необходимости подтверждения дохода через Госуслуги потребительский спрос снизится, прогнозирует Шевцова.

Вполне вероятно, что цены на авторынке снижаться не будут и остановятся на достигнутом плато, но динамика продаж автомобилей снизится относительно прошлых лет, а рынок автокредитов замедлится, подытожила специалист.