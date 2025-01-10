Больше, чем думали: подсчитаны продажи 2024 года на российском авторынке

«Автостат»: продажи новых легковых автомобилей в РФ в 2024 году выросли на 48,4%

По данным агентства «Автостат», продажи новых легковых автомобилей в России в 2024 году значительно увеличились, составив 1 571 272 единиц, что на 48,4% больше, чем в 2023 году.

В декабре 2024 года продажи выросли на 3,3% по сравнению с декабрем 2023 года, достигнув 123 431 автомобиля.

На долю марки Lada, которая остается лидером среди отечественных производителей, пришлось около 28% всех продаж. В 2024 году ее реализация увеличилась на 34,4%, достигнув 436 155 автомобилей. Китайская марка Haval оказалась самым продаваемым иностранным брендом, показав рост на 70,6%, с объемом продаж 190 624 автомобиля.

Также среди популярных иностранных марок отметились Chery, Geely, Changan, Omoda, Exeed и другие.

В топ-10 производителей также попали белорусский Belgee и китайский Tank. При этом только марка Exeed показала отрицательную динамику, потеряв 3% по сравнению с 2023 годом. Наибольший рост продемонстрировал Belgee, чьи продажи увеличились почти в 30 раз благодаря низкой базой прошлого года.

Что касается модельного рейтинга, первое место в 2024 году заняли автомобили Lada Granta, включая модели, построенные на ее базе — 201,5 тыс. единиц (+2,8% по сравнению с 2023 годом). Вторая позиция у Lada Vesta, которая увеличила продажи в три раза, до 123 170 автомобилей. Замкнул тройку кроссовер Haval Jolion с результатом 83 828 машин.

По итогам декабря 2024 года лидером среди марок также стала Lada, с объемом продаж 36 900 единиц. На втором месте оказался Haval с 15 000 автомобилями, а замкнула тройку Chery (12 500 единиц).

В модельном рейтинге декабря первенство удержала Lada Granta с результатом 15 400 автомобилей, на втором месте Lada Vesta (9 200 единиц), а тройку замкнул кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max (5 200 единиц).

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Источник: «Автостат»