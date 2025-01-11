Стало известно, водители какого возраста чаще всего нарушают ПДД

Финансисты выяснили, кто из автовладельцев получает самые высокие штрафы ГАИ

Самый низкий средний размер штрафа за нарушение Правил дорожного движения (ПДД) в 2024 году зафиксирован у водителей возрастной категории от 51 до 60 лет. Такими результатами исследования поделились в банке «Русский стандарт».

Согласно статистике финансового учреждения, самые низкие средние чеки – 622 рубля – за нарушение ПДД в 2024 году оказались у водителей в возрасте от 51 года до 60 лет, а самые высокие – 734 рубля – у водителей в возрасте 31-40 лет. У автовладельцев возрастной категории от 41 года до 50 лет средняя сумма штрафа составляет 627 рублей.

В ходе исследования «Русского стандарта» выяснилось, что по итогам 2024 года общий средний размер оплаченного штрафа, выписанного сотрудниками Госавтоинспекции и оплаченного картой банка, вырос с 653 до 675 рублей. Примечательно, что средний чек штрафа за нарушение ПДД у мужчин выше, чем у женщин, – 697 рублей против 612 рублей соответственно.

Также, по статистике банка, самый «высокий» средний размер оплаченного штрафа в 2024 году (740 рублей) приходится на четвертый квартал.

«Подобное вполне объяснимо тем, что на него выпадает сезон непогоды, во время которого риски аварий вырастают. На втором месте "по нарушениям" – первый квартал, который приходится на самое холодное время года, со средней суммой оплаченного штрафа в 733 рубля. На третьем - третий квартал (680 рублей), а на четвертой позиции – второй квартал с показателем в 590 рублей», – уточнили в банке.

В рамках исследования эксперты банка проанализировали все операции по оплате штрафов ГАИ по картам «Русский стандарт» за 2024 и 2023 годы. Также учитывались средние чеки в зависимости от пола и возраста клиентов.

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Источник: tass.ru