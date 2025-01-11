Внедорожники этого бренда обзаведутся спутниковым интернетом на борту

Scout Motors оснастит спутниковым интернетом новые внедорожники Terra и Traveler

Рынок автомобилей неустанно эволюционирует, и всё чаще машины превращаются из просто транспортных средств в сложные технологические гаджеты на колёсах.

Компания Scout Motors, сделавшая громкий дебют на выставке CES, намерена кардинально изменить наше представление о внедорожниках, интегрируя в них спутниковый интернет. Уже в 2027 году новые модели Scout Terra (пикап) и Traveler (внедорожник) предложат своим владельцам спутниковый интернет в автомобилях.

Scout Terra и Scout Traveler

Это заявление вызвало огромный интерес, особенно в свете неопределенности относительно партнёра по спутниковой связи. Хотя Scout Motors пока не раскрывает всех карт, намек на использование системы Starlink Илона Маска витает в воздухе. Возможность интеграции с этой амбициозной сетью, уже предлагающей в США пакеты на 50 ГБ в месяц за 50 долларов, сулит революцию в автомобильной связи.

Президент и генеральный директор Scout Motors, Скотт Кио, подчеркнул не только технологическую, но и пользовательскую составляющую нововведения.

«Мы объединяем мощное современное программное обеспечение и спутниковый интернет в автомобиле с пользовательским интерфейсом, ориентированным на сообщество, чтобы сделать процесс вождения и владения автомобилем для наших клиентов приятным и удобным», – рассказал Скотт Кио.

Ключевым фактором в принятии решения о внедрении спутникового интернета стали результаты опроса, проведённого самой компанией. Более 70% респондентов отметили важность наличия такой опции в автомобиле, выразив желание пользоваться спутниковым интернетом во время поездок.

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Источник: Autoweek