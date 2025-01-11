Автомобили BMW получат революционную систему управления функциями

Система BMW Panoramic iDrive дебютирует на новой BMW M3

BMW совершает качественный скачок в области автомобильных информационно-развлекательных систем, представляя революционную BMW Panoramic iDrive.

Сердцем системы является захватывающий дух панорамный дисплей, простирающийся на всю ширину приборной панели. Водитель получает единое, бесшовное пространство для отображения всех необходимых данных, от навигации и мультимедиа до показателей работы автомобиля. Этот впечатляющий экран дополняется центральным дисплеем (хотя и менее заметным на фоне панорамного) и опциональным проекционным дисплеем на лобовом стекле.

BMW Panoramic iDrive

Также компания уделяет пристальное внимание тактильной составляющей взаимодействия с автомобилем. Новый руль, интегрированный в систему, получил повышенную тактильную чувствительность, обеспечивая более интуитивное и приятное управление.

Система BMW Operating System X, основанная на Android Open Source Project (AOSP) обеспечивает гибкость, стабильность и открытость для будущих обновлений и расширений функциональности. Ключевым элементом системы является продвинутый искусственный интеллект. Встроенный умный помощник использует интегрированную модель большого языка, что позволяет ему понимать естественную речь водителя и реагировать на неё с несравненной точностью и естественностью.

BMW Panoramic iDrive

Запуск BMW Panoramic iDrive намечен на конец 2025 года на моделях новой линейки Neue Klasse. Хотя BMW пока не раскрывает имя первого автомобиля, получившего эту инновационную систему, с большой вероятностью это будет следующее поколение седана 3-й серии.

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Источник: Car and Driver