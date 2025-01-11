Новые внедорожники Lexus буквально «тают» на солнце, обжигая своих владельцев

Пластик внедорожника Lexus GX оказался подвержен деформации на солнце

Владельцы нового Lexus GX сообщают о деформации пластиковых элементов кузова под воздействием солнечного света.

Деформированные пластиковые элементы Lexus GX

Проблема проявляется на различных комплектациях Lexus GX, включая популярную версию Overtrail+. Пострадавшие элементы включают в себя крышки боковых зеркал, центральные стойки, а также другие пластиковые детали экстерьера. Один из пользователей, живущий в Аризоне, сообщил, что его автомобиль находился на обычной парковке, где ранее подобных проблем не возникало ни с одной машиной.

Деформированные пластиковые элементы Lexus GX

Характер повреждений, по описаниям владельцев, варьируется от незначительных деформаций до значительного провисания и изменения формы пластиковых деталей. Черная отделка, судя по всему, наиболее подвержена этому эффекту.

Дилеры Lexus, к которым обращались владельцы с жалобами, после осмотра автомобилей пришли к выводу, что проблема не связана с внутренними компонентами, например, с элементами обогрева зеркал. Это указывает на то, что дефект кроется в самом материале пластика или в технологии его обработки. Дилеры предлагают ремонт за счет владельцев.

Деформированные пластиковые элементы Lexus GX

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Источник: The Drive