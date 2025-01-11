Эксперты рассказали, когда ждать удешевления автомобилей в России

Автоэксперт Васильев: весенние скидки будут разовыми акциями, а не трендом рынка

Ожидания больших распродаж автомобилей 2024 года выпуска весной 2025 являются, к сожалению, несколько преувеличенными.

Как отмечает автоэксперт Егор Васильев, реальные скидки – это скорее исключение, чем правило. Действительно, некоторые дилеры могут предложить разовые акции с небольшим снижением цен на отдельные модели 2024 года, но это будет, скорее всего, маркетинговый ход, направленный на стимулирование спроса в конкретный период, а не общерыночная тенденция.

Главный фактор – инфляция. Даже сохранение цены на уровне прошлого года уже само по себе является своеобразной скидкой в условиях постоянно растущих цен. Деньги обесцениваются, и покупка автомобиля по прошлогодней цене – это, безусловно, выгода для покупателя.

Однако стоит помнить о ключевой роли дилеров. Они являются основными покупателями автомобилей у производителей, и обязаны выкупать определенное количество машин. Поэтому судьба «залежавшихся» автомобилей прошлого года, в первую очередь, волнует именно их.

Готовность дилера снизить цену и понести убытки напрямую зависит от его финансового положения. Поэтому новогодние и сезонные скидки часто представляют собой минимальное уменьшение прибыли, снижение маржи или отказ от дополнительных опций, а не существенное снижение стоимости автомобиля.

Ожидаемое сокращение автомобильного рынка России до 1,2 миллиона легковых автомобилей в 2025 году, согласно оптимистичным прогнозам, в конечном итоге приведет к усилению конкуренции между производителями. В условиях примерно одинакового качества и оснащения автомобилей различных брендов, борьба за покупателя будет вестись преимущественно в ценовой плоскости.

Здесь на первый план выходят китайские автопроизводители. У них есть потенциал для существенного снижения цен, если производители окажут финансовую поддержку своим дилерам, предоставив им инструменты для стимулирования спроса.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Прайм