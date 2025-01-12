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Протаранивший семь автомобилей водитель избежал уголовного дела: как так вышло?

Суд закрыл дело против 24-летнего жителя Новосибирска, повредившего семь машин

24-летний Никита Веретин оказался в центре скандала после того, как его автомобиль протаранил сразу семь припаркованных машин. Однако, несмотря на серьезность инцидента, уголовное дело в отношении молодого человека было закрыто.

Летом 2024 года Никита Веретин, находясь за рулем своего автомобиля, не справился с управлением и врезался в несколько припаркованных машин. На момент задержания его действия квалифицировались как умышленное уничтожение чужого имущества, что могло грозить ему серьезным наказанием, вплоть до лишения свободы на срок до одного года. Однако, как выяснилось позже, ситуация приняла неожиданный поворот.

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В ходе следствия действия Веретина были переквалифицированы с умышленного уничтожения на повреждение имущества по неосторожности. В результате, уголовное дело было прекращено 11 декабря 2024 года.

На сайте 2-го судебного участка было опубликовано соответствующее решение, которое уточняет, что Никите Веретину была назначена мера уголовного-правового характера в соответствии со статьей 25.1 УПК РФ.

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Статья 25.1 УПК РФ позволяет суду прекратить уголовное дело при условии, что обвиняемый возместит причиненный ущерб. Это значит, что Никита Веретин может избежать уголовной ответственности, если он выплатит компенсацию владельцам поврежденных автомобилей.

Источник: Новосибирск онлайн

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 311
12.01.2025 
Фото:Depositphotos
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