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Полный привод и богатое оснащение по приемлемой цене: в РФ вернулся популярный «японец»

В России найдены в продаже новые Nissan X-Trail по цене от 3,3 млн рублей

На российском рынке появился популярный семейный кроссовер нового поколения Nissan X-Trail. На этот раз автомобили поставляются по параллельному импорту из Китая и Южной Кореи, предлагая привлекательную альтернативу китайским конкурентам.

Цена – ключевой фактор, который выделяет новый X-Trail на фоне других предложений. Так, на одном из популярных классифайдов можно найти объявления о продаже Nissan X-Trail 2023 года выпуска по цене от 3 277 500 рублей.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
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Это предложение от московской компании включает доставку до Владивостока и является ценой «под ключ», включая все расходы на оформление и транспортировку. За эти деньги покупатель получает комплектацию Deluxe Edition, которая, судя по фотографиям, щедро оснащена: кожаный салон, панорамная крыша с люком, бесключевой доступ, кожаный мультируль и современный мультимедийный комплекс с большим сенсорным экраном.

Сравнение с китайскими аналогами демонстрирует явное преимущество Nissan X-Trail по цене. Конкурирующие китайские кроссоверы, такие как Chery Tiggo 8 Pro Max (от 3 370 000 рублей), Jetour X90 Plus (от 3 479 900 рублей) и Geely Atlas (от 3 517 190 рублей), предлагают аналогичные по размеру и классу автомобили, но стоят ощутимо дороже, даже в базовых комплектациях.

Интерьер Nissan X-Trail
Интерьер Nissan X-Trail

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Важно отметить, что речь идет о гибридной полноприводной версии X-Trail с инновационной системой E-Power. Эта система использует 1,5-литровый 144-сильный турбомотор исключительно как генератор для двух электромоторов суммарной мощностью 340 л.с.

Цена на Nissan X-Trail, конечно, может варьироваться в зависимости от региона и продавца. Так, например, новосибирская компания предлагает аналогичный автомобиль за 3 590 000 рублей, а в Москве цены стартуют от 4 150 000 рублей. Наличие автомобилей также подтверждается объявлениями из Красноярска и других регионов.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Nissan
Количество просмотров 22625
12.01.2025 
Фото:Nissan
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Отзывы о Nissan X-Trail (18)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan X-Trail  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Рестайлинг
Недостатки:
Нету
Комментарий:
В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум
+5