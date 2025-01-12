Названы автомобили с самыми навороченными аудиосистемами

Портал 110km: Cadillac Escalade IQ обладает самой сложной аудиосистемой

Автомобиль – это не просто средство передвижения, для многих это второе жилище, место отдыха и… концертный зал на колесах. Качество аудиосистемы играет все более важную роль при выборе автомобиля, и современные производители это прекрасно понимают, предлагая все более совершенные решения, начиная от базового комплекта и заканчивая настоящими шедеврами звукоинженерии.

Еще несколько лет назад наличие даже четырех динамиков в автомобиле считалось роскошью. Сегодня же ситуация кардинально изменилась. Даже бюджетные модели, такие как LADA Granta, предлагают базовую аудиоподготовку, а популярный китайский кроссовер Haval Jolion в базовой комплектации уже оснащен четырьмя динамиками, увеличивая их количество до шести в более дорогих комплектациях. LADA Vesta также следует этой тенденции, предлагая от четырех до восьми динамиков в зависимости от комплектации.

Кроссоверы Chery Tiggo 8 Pro Max и Chery Tiggo 9 предлагают впечатляющие аудиосистемы с 10 и 14 динамиками соответственно в топовых комплектациях. Наличие динамиков в подголовниках – уже не редкость, добавляющая объемности и реалистичности звучанию.

Китайские производители активно осваивают рынок премиальных аудиосистем. Кроссовер Changan Uni-K заслуживает особого внимания благодаря своей 14-динамичной аудиосистеме Sony с 10-канальным усилителем.

Бренды люксового сегмента также не отстают. Hongqi H9, например, оснащается аудиосистемой Bose с 12 динамиками, а электромобиль Hongqi E-HS9 идет еще дальше, предлагая профессиональную аудиосистему премиум-класса с 16 динамиками. Японский бренд Yamaha также активно сотрудничает с автопроизводителями, оснащая, например, электрокары Zeekr (модели X и минивэн) акустикой с 13 динамиками.

Абсолютный рекорд по числу динамиков принадлежит кроссоверам и внедорожникам Cadillac, оснащенным аудиосистемами AKG Studio Reference. Так, флагманский бензиновый Escalade имеет 36 динамиков, электрический кроссовер Celestiq – 38, а у электрического Escalade IQ их и вовсе 40.

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Источник: 110km