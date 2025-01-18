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Составили список самых удобных моделей авто для возрастных водителей

ADAC составил список моделей, удобных для людей пенсионного возраста

С возрастом требования, предъявляемые к автомобилю, меняются. На первый план выходят комфорт, безопасность и простота использования, в то время как ходовые качества и спортивный стиль вождения теряют актуальность.

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Немецкий автоклуб ADAC провел исследование, чтобы определить, какие модели автомобилей на европейском рынке наиболее подходят для пожилых водителей. Ключевыми критериями выбора были автомобили с четырьмя или пятью сиденьями, длиной до 4,5 метра, высотой не менее 1,5 метра и высотой сиденья не менее 47 сантиметров. Также важным требованием стала высота порога, не превышающая 78 см.

Исследование также показало, что при выборе автомобиля для пожилых людей стоит обратить внимание на несколько ключевых факторов:

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  • Наличие датчиков парковки, камеры заднего хода и системы контроля слепых зон. Эти технологии облегчают управление автомобилем для водителей с ограниченной подвижностью.
  • Размер багажника – он должен быть достаточным для размещения детской коляски или установки детских кресел, если планируются поездки с внуками.
  • Удобство доступа к элементам управления, включая ремень безопасности, что особенно важно при ограниченной подвижности.
  • Функция охлаждения в бардачке может быть полезна для хранения медикаментов.
  • Наличие автоматической коробки передач, упрощающей вождение и повышающей комфорт.
  • Понятность управления информационно-развлекательной системой и возможность легкого подключения смартфона, что может служить дополнительным удобством.

Согласно исследованию, в ценовой категории от 20 000 до 25 000 евро (2,1-2,6 млн рублей) наилучшими моделями признаны следующие:

  • Nissan Juke
  • Renault Captur
  • Seat Arona
  • VW T-Cross.

От 25 000 – 35 000 евро (2,6-3,7 млн рублей):

  • Audi Q2
  • Fiat 500X
  • Opel Crossland
  • Nissan Qashqai
  • Seat Ateca
  • VW T-Roc
  • Citroën C5 Aircross
  • Ford Puma.

В категории от 35 000 – 40 000 евро (3,7-4,2 млн рублей):

  • Audi Q3
  • Toyota Corolla Cross
  • Mercedes B-Class
  • Škoda Karoq.

От 40 000 – 45 000 евро (4,2-4,7 млн рублей):

  • Mitsubishi Eclipse Cross
  • BMW Х1
  • Mercedes GLA
  • Opel Combo.

Источник: Auto, Motor und Sport

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Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 6746
18.01.2025 
Фото:freepik / freepik
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