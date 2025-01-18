Составили список самых удобных моделей авто для возрастных водителей

ADAC составил список моделей, удобных для людей пенсионного возраста

С возрастом требования, предъявляемые к автомобилю, меняются. На первый план выходят комфорт, безопасность и простота использования, в то время как ходовые качества и спортивный стиль вождения теряют актуальность.

Немецкий автоклуб ADAC провел исследование, чтобы определить, какие модели автомобилей на европейском рынке наиболее подходят для пожилых водителей. Ключевыми критериями выбора были автомобили с четырьмя или пятью сиденьями, длиной до 4,5 метра, высотой не менее 1,5 метра и высотой сиденья не менее 47 сантиметров. Также важным требованием стала высота порога, не превышающая 78 см.

Исследование также показало, что при выборе автомобиля для пожилых людей стоит обратить внимание на несколько ключевых факторов:

Наличие датчиков парковки, камеры заднего хода и системы контроля слепых зон. Эти технологии облегчают управление автомобилем для водителей с ограниченной подвижностью.

Размер багажника – он должен быть достаточным для размещения детской коляски или установки детских кресел, если планируются поездки с внуками.

Удобство доступа к элементам управления, включая ремень безопасности, что особенно важно при ограниченной подвижности.

Функция охлаждения в бардачке может быть полезна для хранения медикаментов.

Наличие автоматической коробки передач, упрощающей вождение и повышающей комфорт.

Понятность управления информационно-развлекательной системой и возможность легкого подключения смартфона, что может служить дополнительным удобством.

Согласно исследованию, в ценовой категории от 20 000 до 25 000 евро (2,1-2,6 млн рублей) наилучшими моделями признаны следующие:

Nissan Juke

Renault Captur

Seat Arona

VW T-Cross.

От 25 000 – 35 000 евро (2,6-3,7 млн рублей):

Audi Q2

Fiat 500X

Opel Crossland

Nissan Qashqai

Seat Ateca

VW T-Roc

Citroën C5 Aircross

Ford Puma.

В категории от 35 000 – 40 000 евро (3,7-4,2 млн рублей):

Audi Q3

Toyota Corolla Cross

Mercedes B-Class

Škoda Karoq.

От 40 000 – 45 000 евро (4,2-4,7 млн рублей):

Mitsubishi Eclipse Cross

BMW Х1

Mercedes GLA

Opel Combo.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Auto, Motor und Sport