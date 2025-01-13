Дилеры Haval предлагают кроссовер M6 с хорошей скидкой. Что для этого нужно?

Кадаков: на Haval M6 можно получить скидку в 300 тыс. рублей

С начала января Haval повысил цены на множество своих автомобилей, но некоторые модели можно купить значительно дешевле рекомендованных цен.

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков посетил один из автосалонов марки и выяснил, что дилер продает Haval M6 2024 года с роботизированной коробкой за 2,06 млн рублей вместо 2,4 млн рублей по рекомендованной цене.

В дилерском центре Haval все автомобили уже стояли с обновленными ценниками. Почти все модели подорожали на 150 тысяч рублей. Покупателей при этом было немало.

Продавец сразу же предложил уточнить цену выбранной модели. Когда речь пошла о Haval M6, который был выставлен в зале с ценником в 2 399 000 рублей, работник автосалона сказал, что можно найти экземпляр подешевле – модель 2024 года стоит 2 060 000 рублей, и это «чистая» цена, без необходимости сдавать старое авто в зачет или оформлять кредит.

Таким образом, цена была на 339 тысяч рублей ниже, чем по новому прайс-листу. Продавец добавил, что таких машин в наличии немного, но точное количество не уточнил.

Ситуация с другими моделями, похоже, была аналогичной, но дисконт можно было получить, только обсудив каждую модель в отдельности, общих скидок не было, а на автомобили 2025 года они вообще не предусматривались.

Что касается официальных новых цен, то на компактный кроссовер Jolion в комплектации Comfort 1.5T 2WD MT они в дилерском центре составляли 2 149 000 рублей; на кроссоверы Dargo Comfort 2.0T 2WD – 3 149 000 рублей, Dargo X Elite 2.0T 4WD – 3 449 000 рублей, H3 Premium 1.5T 2WD DCT – 2 799 000 рублей, F7 Elite 1.5T 2WD DCT – 2 849 000 рублей; пикап Poer Kingkong Comfort 2.0 MT – 3 299 000 рублей.

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Источник: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram