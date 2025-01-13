Цены вырастут, а «китайцев» станет больше: как изменится авторынок России

Эксперт Ломанов рассказал, что ожидает россиян при покупке машины в 2025 году

Цены на автомобили в России поднимутся в 2025 году на фоне повышения утильсбора, это может негативно отразиться на динамике продаж всего авторынка. Такое мнение озвучили опрошенные эксперты автоотрасли.

Автоэксперт Андрей Ломанов отмечает, что российский рынок столкнется с активным продвижением брендов из Китая.

«Сейчас их доля уже превысила 60%. Еще несколько процентов приходится на западные марки, автомобили которых нам привозят по параллельному импорту, но погоды они больше не делают», – объясняет эксперт.

Что касается отечественного автопрома, то основным фактором популярности автомобилей Lada остается их доступная цена. Этот факт делает отечественные автомобили конкурентоспособными с машинами из Китая, констатирует Ломанов. Но с каждым годом китайские марки укрепляют свои позиции, расширяя свое присутствие в России, подчеркивает эксперт.

Рост цен и конкуренция с китайскими производителями могут существенно повлиять на структуру авторынка в 2025 году, делая его более динамичным, при этом выбор для потребителя станет сложнее, резюмировал Ломанов.

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Источник: kp.ru