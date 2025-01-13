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Можно ли перевозить детей в грузовом транспорте — объясняем нюансы ПДД

Россиянам напомнили об особенностях правил перевозки детей в машине в 2025 году

Перевозка в транспортном средстве несовершеннолетних лиц, достигших 12 лет, возможна без автокресла, но если рост ребенка составляет менее 150 см, то Правилами дорожного движения (ПДД) рекомендовано использование специальных удерживающих устройств.

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Стоит отметить, что ПДД, действующие с 12 июля 2017 года, в 2025 году не претерпели изменения в части перевозки детей. В частности, согласно п. 12.8 ПДД, запрещено оставлять в машине детей без присмотра, за это предусмотрено наказание. Также в обязательном порядке в машине должно быть кресло для ребенка в возрасте до 7 лет и с 7 до 11 лет.

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В первые месяцы жизни ребенка ПДД предусмотрено использование специальных устройств для младенцев (автолюльки). Они подразделяются на три категории: до 10 кг, до 15 кг и до 20 кг. Ребенок должен полностью находиться в ней в горизонтальном положении, а саму автолюльку необходимо укрепить на заднем сиденье перпендикулярно движению, и она должна занимать два пассажирских места. Ребенок должен быть пристегнут специальными внутренними ремнями.

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Детей в возрасте до семи лет можно перевозить в легковой машине или кабине грузового транспортного средства только при условии наличия ремней безопасности или системы крепления ISOFIX. Детей с 12 лет можно перевозить без автокресла, но если рост ребенка ниже 1,5 метра, то удерживающие устройства обязательны.

Автолюльку или детское кресло устанавливают с использованием штатных ремней безопасности или специальных скоб, крепления которых также предусмотрены в автомобиле. Несовершеннолетних запрещено перевозить в прицепах и на задних сиденьях мотоциклов.

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Источник: 1prime.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 61
13.01.2025 
Фото:freepik / senivpetro
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