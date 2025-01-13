Можно ли перевозить детей в грузовом транспорте — объясняем нюансы ПДД

Россиянам напомнили об особенностях правил перевозки детей в машине в 2025 году

Перевозка в транспортном средстве несовершеннолетних лиц, достигших 12 лет, возможна без автокресла, но если рост ребенка составляет менее 150 см, то Правилами дорожного движения (ПДД) рекомендовано использование специальных удерживающих устройств.

Стоит отметить, что ПДД, действующие с 12 июля 2017 года, в 2025 году не претерпели изменения в части перевозки детей. В частности, согласно п. 12.8 ПДД, запрещено оставлять в машине детей без присмотра, за это предусмотрено наказание. Также в обязательном порядке в машине должно быть кресло для ребенка в возрасте до 7 лет и с 7 до 11 лет.

В первые месяцы жизни ребенка ПДД предусмотрено использование специальных устройств для младенцев (автолюльки). Они подразделяются на три категории: до 10 кг, до 15 кг и до 20 кг. Ребенок должен полностью находиться в ней в горизонтальном положении, а саму автолюльку необходимо укрепить на заднем сиденье перпендикулярно движению, и она должна занимать два пассажирских места. Ребенок должен быть пристегнут специальными внутренними ремнями.

Детей в возрасте до семи лет можно перевозить в легковой машине или кабине грузового транспортного средства только при условии наличия ремней безопасности или системы крепления ISOFIX. Детей с 12 лет можно перевозить без автокресла, но если рост ребенка ниже 1,5 метра, то удерживающие устройства обязательны.

Автолюльку или детское кресло устанавливают с использованием штатных ремней безопасности или специальных скоб, крепления которых также предусмотрены в автомобиле. Несовершеннолетних запрещено перевозить в прицепах и на задних сиденьях мотоциклов.

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Источник: 1prime.ru